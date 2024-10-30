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سهرة جماهيرية على شط العروس

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم، صوب إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، للاستمتاع باحدى قمم الكرة السعودية الكبرى، ومتابعة ديربي عريق وكبير هو ديربي جدة الصاخب فنيا وجماهيريا أو كما أطلقت عليه رابطة دوري المحترفين ديربي البحر، الذي سيجمع قطبي العروس، الاتحاد والأهلي، الذي يأتي لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين((جولة الديربيات))، وبعيد عن الحسابات الفنية، والتكهنات والتوقعات، فإن القمة الكبرى وكعادتها لا تخضع لأي مقاييس فنية، وتتحكم فيها عدة عوامل أخرى، منها الاستعداد النفسي للمواجهة الصعبة والتنافسية بين الكبيرين، اللذان تعد الموقعة بالنسبة لهما منعطف مفصلي مهم

تفوق أخضر
سبق وأن تواجه الفريقان في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2009، في 30 مواجهة تمكن العميد من تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتفوق قلعة الكؤوس في 13 مباراة، وحسم التعادل 8 مباريات بين القطبين الكبيرين.
بداية صفراء
سجل الاتحاد الانتصار الأول في تاريخ مواجهات الديربي بتاريخ دوري المحترفين، عندما تواجها في الجولة الثامنة لموسم 2009، بنتيجة 2 /1، سجل للعميد هشام بوشروان، وعماد متعب، ولقلعة الكؤوس معتز الموسى، وكان الرد الأهلاوي سريعًا بالتفوق على جاره ومنافسه بالتغلب عليه بذات النتيجة في الجولة الـ19، سجل للقلعة مالك معاذ وحسن الراهب، وللنمور سلطان النمري.
آخر المواعيد
يعود الانتصار الاتحادي الأخير على منافسه التقليدي إلى موسم 2022، عندما حسم النمور موقعتي الذهاب والإياب في ذلك الموسم لمصلحتهم، إذ تغلب العميد على الراقي ذهابًا وتحديدًا في الأول من أكتوبر 2021، بنتيجة 2 /صفر، لحساب الجولة السابعة، سجل للنمور حمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وفي الاياب وموقعة الجولة الـ22، التي جمعتهما في الـ26 من فبراير 2022، كرر العميد تفوقه بالانتصار 4 /3، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((هاتريك))، ورومارينيو، ولقلعة الكؤوس كارلوس إدواردو، وعبدالباسط هندي، ومحمد المجحد.
و الانتصار الأهلاوي الأخير يعود للموسم الماضي، عندما تمكن الراقي من حسم مواجهتي الذهاب والإياب لمصلحته بذات النتيجة 1 /صفر، وتحديدا في الجولة التاسعة ذهابًا بتاريخ السادس من أكتوبر 2023 بهدف فرانك كيسيه، وفي الإياب وفي الجولة الـ26 بتاريخ الأول من أبريل الماضي بهدف فراس البريكان.
هداف تاريخي
زار لاعبو الأهلي شباك العميد في 48 مناسبة بدوري المحترفين، فيما عانق نجوم العميد الشباك الأخضراء 35 مرة.
ويعد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بتسجيله 15 هدفًا في شباك العميد، ويعتبر نجم الاتحاد وقائده السابق محمد نور أبرز الهدافيين التاريخيين للعميد في مرمى الأهلي على صعيد دوري المحترفين بتسجيله 7 أهداف.
سر مطلوب
يبحث القطبين عن كلمة سر تضمن لأي منهما نقاط بالديربي، أو على الأقل تجنب الخسارة.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن الفريق الذي سجل أولًا في آخر 9 مباريات بين الفريقين بالمسابقة، أنهى اللقاء منتصرًا في 8 مرات، فيما تعادل مرة.
وفي الموسم الجاري من الدوري، فاز العميد بالمباريات الخمس التي سجل فيها الهدف الافتتاحي.
في المقابل، انتصر الراقي في 3 من 5 مباريات سجل فيها الهدف الافتتاحي، حيث تعادل مرة، وخسر في الأخرى. دوري روشن السعودي للمحترفين

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