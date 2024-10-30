سهرة جماهيرية على شط العروس

(MENAFN
- Al Watan)
تتجه أنظار عشاق كرة القدم
السعودية، مساء اليوم، صوب إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، للاستمتاع باحدى قمم الكرة السعودية الكبرى، ومتابعة ديربي عريق وكبير هو ديربي جدة الصاخب فنيا وجماهيريا أو كما أطلقت عليه رابطة دوري المحترفين ديربي البحر، الذي سيجمع قطبي العروس، الاتحاد والأهلي، الذي يأتي لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين((جولة الديربيات))، وبعيد عن الحسابات الفنية، والتكهنات والتوقعات، فإن القمة الكبرى وكعادتها لا تخضع لأي مقاييس فنية، وتتحكم فيها عدة عوامل أخرى، منها الاستعداد النفسي للمواجهة الصعبة والتنافسية بين الكبيرين، اللذان تعد الموقعة بالنسبة لهما منعطف مفصلي مهم
تفوق أخضر
سبق وأن تواجه الفريقان في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2009، في 30 مواجهة تمكن العميد من تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وتفوق قلعة الكؤوس في 13 مباراة، وحسم التعادل 8 مباريات بين القطبين الكبيرين.
بداية صفراء
سجل الاتحاد الانتصار الأول في تاريخ مواجهات الديربي بتاريخ دوري المحترفين، عندما تواجها في الجولة الثامنة لموسم 2009، بنتيجة 2 /1، سجل للعميد هشام بوشروان، وعماد متعب، ولقلعة الكؤوس معتز الموسى، وكان الرد الأهلاوي سريعًا بالتفوق على جاره ومنافسه بالتغلب عليه بذات النتيجة في الجولة الـ19، سجل للقلعة مالك معاذ وحسن الراهب، وللنمور سلطان النمري.
آخر المواعيد
يعود الانتصار الاتحادي الأخير على منافسه التقليدي إلى موسم 2022، عندما حسم النمور موقعتي الذهاب والإياب في ذلك الموسم لمصلحتهم، إذ تغلب العميد على الراقي ذهابًا وتحديدًا في الأول من أكتوبر 2021، بنتيجة 2 /صفر، لحساب الجولة السابعة، سجل للنمور حمدان الشمراني، وأحمد حجازي، وفي الاياب وموقعة الجولة الـ22، التي جمعتهما في الـ26 من فبراير 2022، كرر العميد تفوقه بالانتصار 4 /3، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله ((هاتريك))، ورومارينيو، ولقلعة الكؤوس كارلوس إدواردو، وعبدالباسط هندي، ومحمد المجحد.
و الانتصار الأهلاوي الأخير يعود للموسم الماضي، عندما تمكن الراقي من حسم مواجهتي الذهاب والإياب لمصلحته بذات النتيجة 1 /صفر، وتحديدا في الجولة التاسعة ذهابًا بتاريخ السادس من أكتوبر 2023 بهدف فرانك كيسيه، وفي الإياب وفي الجولة الـ26 بتاريخ الأول من أبريل الماضي بهدف فراس البريكان.
هداف تاريخي
زار لاعبو الأهلي شباك العميد في 48 مناسبة بدوري المحترفين، فيما عانق نجوم العميد الشباك الأخضراء 35 مرة.
ويعد مهاجم الأهلي السوري عمر السومة الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين، بتسجيله 15 هدفًا في شباك العميد، ويعتبر نجم الاتحاد وقائده السابق محمد نور أبرز الهدافيين التاريخيين للعميد في مرمى الأهلي على صعيد دوري المحترفين بتسجيله 7 أهداف.
سر مطلوب
يبحث القطبين عن كلمة سر تضمن لأي منهما نقاط بالديربي، أو على الأقل تجنب الخسارة.
وبحسب إحصائيات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن الفريق الذي سجل أولًا في آخر 9 مباريات بين الفريقين بالمسابقة، أنهى اللقاء منتصرًا في 8 مرات، فيما تعادل مرة.
وفي الموسم الجاري من الدوري، فاز العميد بالمباريات الخمس التي سجل فيها الهدف الافتتاحي.
في المقابل، انتصر الراقي في 3 من 5 مباريات سجل فيها الهدف الافتتاحي، حيث تعادل مرة، وخسر في الأخرى. دوري روشن السعودي للمحترفين
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