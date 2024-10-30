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هل تفوز خطابات ترمب الحماسية مرة أخرى

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أثرت خطابات دونالد ترمب التي تمتاز بطابع حماسي مباشر يُلهب مشاعر الجماهير ويجذب انتباههم بشكل قوي.
حيث يستخدم أسلوبًا يتميز بالتعبيرات القوية والنبرة الحادة التي تتناول القضايا الرئيسية التي تشغل بال الناخبين، كالأمن والهجرة والاقتصاد. وهذا الأسلوب الحماسي يمكّنه من التأثير على مشاعر الجماهير، حيث ينجذب أنصاره إلى خطابه باعتباره يمثل تحديًا للسياسات التقليدية.
وتأثير هذه الخطابات يتجاوز الكلمات، إذ تعزز الإحساس بالتغيير والاستجابة للمخاوف الشخصية للناخبين، مما يجذب إليه تأييدًا واسعًا ويعزز ولاء قاعدته الانتخابية.
حيث لم يهيمن أي مشهد على السياسة الأمريكية منذ عام 2015 مثل دونالد ترمب على خشبة المسرح، حيث ظل يتحدث لأكثر من ساعة أمام جوقة من القبعات الحمراء التي تحمل شعار ((لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)).
تأثير ممتد
وفي الأسبوع الماضي، أوضح ترمب لمذيع البودكاست الشهير جو روجان: ((أنت تلقي خطابًا، وتستمر خطاباتي لفترة طويلة بسبب النسيج، أعني أنني أنسج القصص فيه. إذا لم تفعل ذلك - إذا قرأت فقط من جهاز التلقين، فلن يشعر أحد بالإثارة)).
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة من حملته الرئاسية الثالثة، أصبح عرض ترمب غير مترابط كما كان من قبل وأكثر قتامة بشكل ملحوظ. لكن الحشود لا تزال تأتي، وتهتف لشعبويته القومية، وتضحك على الإهانات وتهتف معها، وترفع قبضاتها، مع تعهداته المباركة بجعل أمريكا قوية وفخورة وصحية وثرية وبالطبع عظيمة مرة أخرى.
أدوات متسقة
ويرى المحللون أن خطابات ترمب، وإن كانت لا تتشابه أبدا، تستخدم كلها أدوات وموضوعات متسقة. فهو يستخدم الفكاهة، والتباهي، والحكايات، والمظالم، والوعود الكبرى. وهناك مغالطات غير منطقية، وأكاذيب خيالية، وهجمات لاذعة على المعارضين. وهو ينثر في خطابه ألفاظا مبتذلة وألفاظا مبالغا فيها. بل إنه يقرأ أحيانا مقاطع من أجهزة التلقين التي يسخر منها عندما يستخدمها أي سياسي آخر ــ ثم يزعم أنه لا يستخدم أجهزة التلقين أو لا يحتاج إليها. ويقارن منتقدون آخرون استعراضه المطول بالزعماء الاستبداديين. أو يزعمون أن ((النسيج)) هو ببساطة غطاء للتدهور المعرفي لرجل يبلغ من العمر 78 عامًا، والذي سيكون أكبر رئيس أمريكي حديثًا سنًا في

الانتقالات والدقة
ولا يتحدث ترمب بشكل خطي بينما يتصاعد خطابه إلى ذروته.
فمن أول هجوم له على هاريس، انتقل إلى التعبير عن التعاطف مع ضحايا إعصار هيلين ثم بشكل مفاجئ إلى أحد موضوعاته المفضلة: مكانته العامة.
وبعد دقائق، وخلال هدوء مسموع بين الحشود، ألقى شعاره المميز ((MAGA)) لإثارة الهتافات.
وأجاب ضاحكًا. ((ما أجمل هذا الحشد)).
وعاد إلى المُلقن الذي يشرح الأرقام التي تحدد تأثيرات التضخم على الأسر الأمريكية. وتساءل: ((هل ينبغي لي أن أقاضي)) شبكة سي بي إس وبرنامج ((60 دقيقة)) لأنهما، على حد تعبيره، تلاعبا بإجابات هاريس في مقابلاتها التي كانت ((من مستشفى المجانين)).
وقال ((إنها تدخل في الانتخابات واحتيال))، مشيرا إلى التهم التي تشكل جزءا من قضايا جنائية ضده.
وسخر من هاريس لأنها قالت إنها سترفع الضرائب، لكنه أساء تقديم مقترحاتها على أنها تنطبق على الجميع. (إنها تستهدف الشركات والأفراد الأثرياء). وفي الوقت نفسه، كانت التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في عام 2017 ((أكبر تخفيضات ضريبية في التاريخ))، كما قال. (وهو تفسير خيري، في أفضل تقدير، يتجاهل

أبرز وعود حملة ترمب لعام 2024:
1. الهجرة والأمن
الالتزام بإغلاق الحدود وإنهاء ما يسميه ((غزو المهاجرين))، مع تنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
2. الاقتصاد
القضاء على التضخم، وجعل أمريكا أقوى اقتصاديًا، من خلال إعادة تصنيع السلع محليًا وتخفيض الضرائب على العمال، بما في ذلك إلغاء الضرائب على البقشيش.
3. الطاقة
تعزيز هيمنة الولايات المتحدة في إنتاج الطاقة، وإنهاء السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية والابتعاد عن الطاقة المتجددة لصالح النفط والغاز.
4. السياسة الخارجية
تجنب نشوب حروب جديدة، واستعادة السلام في أوروبا والشرق الأوسط، مع بناء نظام دفاعي صاروخي فوق البلاد.
5. التعليم
حظر التمويل الفيدرالي للمدارس التي تُدرّس ((نظرية العرق النقدي)) أو ما وصفه بـ((الأيديولوجيا الجندرية المتطرفة))، ومنع مشاركة الرجال في رياضات النساء.
6. السياسة النقدية
الحفاظ على الدولار كعملة احتياطية عالمية.
7. الرعاية الصحية
الحفاظ على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية دون تقليصات أو رفع سن التقاعد.
ترمب يروج لأن هذه الخطط ستساعد في استعادة ما يسميه بـ((عظمة أمريكا)) والتغلب على التحديات الحالية.

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