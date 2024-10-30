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هل توقف الجهود الجديدة التهديد الإسرائيلي للبنان وغزة

10/30/2024 11:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في مسيرة مستمرة للتدمير، طبق الجيش الإسرائيلي نظام الإخلاء في لبنان على مسيرة خطى غزة، والتي قاد لقتل مدنييها وتدمير مبانيها والتهجير القسري للملايين منهم، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا بإخلاء مدينة بعلبك بشرق لبنان بالكامل، والمناطق المحيطة بها، والطرق الرئيسية في وادي البقاع.
وتشمل المنطقة التي تم تحديدها للإخلاء مجمع المعبد الروماني القديم، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو،
وتكثف الولايات المتحدة ووسطاء آخرون جهودهم لوقف الحروب في لبنان وقطاع غزة، وتتداول مقترحات جديدة لإنهاء الصراع الإقليمي خلال الأشهر الأخيرة لإدارة بايدن.
مطالبات الأطراف
وتوقفت المفاوضات على الجبهتين لعدة أشهر، ولم يظهر أي من الأطراف المتحاربة أي إشارة للتراجع عن مطالبه، ومن المقرر أن يزور كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بريت ماكجورك، وأموس هوشستاين، إسرائيل يوم الخميس لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان وغزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، بحسب مسؤول أمريكي غير مخول له التعليق علنًا وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقال مسؤولان آخران إن الاقتراح لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين تنسحب خلاله القوات الإسرائيلية من لبنان، وينهي حزب الله وجوده المسلح على طول الحدود الجنوبية للبلاد، ولكن من غير المرجح أن تثق إسرائيل في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات اللبنانية لإبعاد حزب الله عن المنطقة العازلة التي أعيد إنشاؤها في لبنان، فهي تريد الحرية في ضرب المسلحين إذا لزم الأمر، ويريد المسؤولون اللبنانيون الانسحاب الكامل.
وعلى نحو منفصل، اقترحت الولايات المتحدة ومصر وقطر وقف إطلاق النار في غزة لمدة أربعة أسابيع، تفرج حماس خلالها عن ما يصل إلى عشرة رهائن، وفقًا لمسؤول مصري ودبلوماسي غربي.
قرار سابق
ولم يعلق حزب الله ولا إسرائيل علنًا على الاقتراح لإنهاء حربهما الأخيرة، التي بدأت قبل أكثر من عام، واشتدت بشكل كبير في منتصف سبتمبر.
خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي، التقى هوكشتاين برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، واتفقا على خارطة طريق حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يومًا في عام 2006، وفقًا لمسؤول لبناني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات المغلقة.
إعادة التسليح
وقال مسؤول آخر مطلع على المحادثات إن إسرائيل طلبت أن يتضمن أي اتفاق تدابير لمنع حزب الله من إعادة التسلح، وضمانات بأن إسرائيل ستكون قادرة على العمل في المنطقة العازلة لمكافحة التهديدات من الجماعة المسلحة، ولم يتضح بعد ما إذا كان لبنان سيوافق على صفقة تسمح لإسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية. وأصر المسؤولون اللبنانيون على أنه لا ينبغي تعديل القرار 1701، الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وقد صرح حزب الله بأنه لن يوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إلا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الموقف قد تغير بعد مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله.

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