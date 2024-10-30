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64 قتيلا في فيضانات إسبانيا

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي 64 شخصًا مصرعهم في أسوأ كارثة طبيعية تضرب شرق إسبانيا، حيث اجتاحت الفيضانات المفاجئة القرى وجرفت السيارات، محولة الشوارع إلى أنهار، وتسببت بتعطيل حركة السكك الحديدية والطرق السريعة، وتأتي هذه الكارثة وسط استمرارية العواصف الممطرة التي بدأت الثلاثاء واستمرت طوال الليل، ما أدى لفيضانات واسعة النطاق في جنوب وشرق إسبانيا.
وامتدت الفيضانات من مدينة ملقة إلى فالنسيا، حيث تسببت السيول الموحلة في جرف المركبات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وشوهدت قطع من الأخشاب والأدوات المنزلية تطفو مع المياه المتدفقة بسرعة، استخدمت الشرطة وطواقم الإنقاذ طائرات الهليكوبتر لانتشال الناس من منازلهم، بينما لجأت فرق الإنقاذ للقوارب المطاطية للوصول إلى السائقين المحاصرين.
وأكدت خدمات الطوارئ في فالنسيا وفاة 62 شخصًا، بالإضافة إلى حالتي وفاة في كاستيا لا مانشا، وواصلت فرق البحث عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، حيث لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وأعلنت الحكومة الإسبانية الحداد ثلاثة أيام تكريمًا لضحايا الفيضانات.

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