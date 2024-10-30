خط ملاحي منتظم عبر الخليج يرتبط بالهند والعراق

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج العربي الرئيسية، بما في ذلك الدمام وأم قصر، واثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند، نافا شيفا وموندرا.
أطلق الخط الملاحي الجديد ((خدمة الهند الخليج)) من الدمام، يوم 30 أكتوبر 2024، حيث ستقوم السفينة ((أستريوس))، التي تبلغ سعتها 1.827 حاوية نمطية، بتقديم الخدمة، وستحمل السفينة بضائع مستوردة من الهند قبل توجهها إلى أم قصر، وكانت الخطة الأولية أن تكون الخدمة كل 14 يومًا، ولكن سيتم ترقيتها بسرعة لتصبح أسبوعية مع حلول شهر ديسمبر المقبل.
ويهدف كلا المسارين الجديدين للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والسلع الأساسية الأخرى، ودعم الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والهند، كما ستسهم هذه الخدمة في تعزيز الربط الإقليمي والأسواق الدولية، مع التركيز على مسارات التجارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
كما يُعتبر ميناء الدمام من بين أكبر 10 موانئ في الشرق الأوسط، حيث يقوم بتسيير وإدارة 2.7 مليون حاوية نمطية سنويًا، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
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