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خط ملاحي منتظم عبر الخليج يرتبط بالهند والعراق

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج العربي الرئيسية، بما في ذلك الدمام وأم قصر، واثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند، نافا شيفا وموندرا.
أطلق الخط الملاحي الجديد ((خدمة الهند الخليج)) من الدمام، يوم 30 أكتوبر 2024، حيث ستقوم السفينة ((أستريوس))، التي تبلغ سعتها 1.827 حاوية نمطية، بتقديم الخدمة، وستحمل السفينة بضائع مستوردة من الهند قبل توجهها إلى أم قصر، وكانت الخطة الأولية أن تكون الخدمة كل 14 يومًا، ولكن سيتم ترقيتها بسرعة لتصبح أسبوعية مع حلول شهر ديسمبر المقبل.
ويهدف كلا المسارين الجديدين للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والسلع الأساسية الأخرى، ودعم الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين المملكة العربية السعودية والهند، كما ستسهم هذه الخدمة في تعزيز الربط الإقليمي والأسواق الدولية، مع التركيز على مسارات التجارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
كما يُعتبر ميناء الدمام من بين أكبر 10 موانئ في الشرق الأوسط، حيث يقوم بتسيير وإدارة 2.7 مليون حاوية نمطية سنويًا، ما يجعله لاعبًا رئيسيًا في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

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