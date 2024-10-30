خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين

(MENAFN
- Al Watan)
عدّد تجمع الأحساء الصحي نحو 7 خدمات مقدمة لرعاية كبار السن في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع، والمنتشرة في مدن وبلدات ومراكز وهجر المحافظة، وهي:
01 - فحوصات دورية وشاملة لمان سلامة المرضى والتشخيص المبكر للأمراض.
02 - متابعة دقيقة للأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
03 - الدعم النفسي والاجتماعي لتحسين جودة حياة كبار السن وعلاج ومتابعة أعراض الشيخوخة.
04 - برامج توعوية تركز على الحفاظ على استقلالية كبار السن وقدرتهم على أداء الأنشطة اليومية.
05 - متابعة غذائية من قبل أخصائي تغذية لضمان حصول المرضى على تغذية ملائمة.
06 - تدريب لذوي كبار السن حول كيفية تقديم الرعاية المثلى للمريض.
07 - إحالة المرضى المؤهلين إلى برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ومتابعة دورية، حضورية وعن بعد لتقديم الرعاية الصحية المستمرة.
أضاف التجمع، أن البيانات الإحصائية لرعاية كبار السن في مراكز الرعاية الصحية الأولية، تشير إلى أن:
. 1174 مستفيدًا، تلقوا خدمات رعاية صحية شاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
. 6373 زيارة، تم إجراؤها خلال العام الحالي.
. 200 مستفيد، مسجل في برنامج الرعاية الصحية المنزلية.
مقهى ثقافي
إلى ذلك، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ((رحماء)) لرعاية المسنين في الأحساء، مشرفة الاستثمار وتنمية الموارد المالية في الجمعية معصومة العبد رب الرضا لـ((الوطن))، تبني الجمعية، إطلاق 12 برنامجًا خدميًا متنوعًا، وهي: حاجة مسن، والمقهى الثقافي لكبار السن، والحفل السنوي لتكريم المهنيين من كبار السن، وحفل تكريم المتطوعين من كبار السن، وكفالة مسن، والملتقى السنوي لكبار السن، وفرحة مسن، ونادي المسنين، وبرنامج الزيارات الدورية للمسنين، والاحتفال باليوم العالمي للمسنين، ومشروع المساعد الشخصي، ومشروع، كيف نرعاهم؟.
فرق تطوعية متخصصة
أبانت العبد رب الرضا، إلى أن الجمعية، وضعت خطة لمجلس الإدارة الجديد، تتضمن: بناء فرق تطوعية متخصصة لتقديم خدمات لكبار السن، وتقديم برامج ومبادرات نوعية لتمكين كبار السن، وإيجاد موارد مالية ثابتة ومستدامة، وتوفير المصاريف التشغيلية للجمعية، وتنفيذ الدراسات والبحوث التي تطور من الخدمات والمنتجات المقدمة لكبار السن، وبناء منظومة للشراكات الاستراتيجية ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية، والتعزيز الإعلامي لهوية الجمعية، وتطوير البناء المؤسسي للجمعية، وتطوير قدرات العاملين في الجمعية، موضحة أن مشروع إكرام مسن ضمن برنامج احتياجات المستفيدين من كبار السن ((60 عامًا وما فوق))، استفاد في مرحلته الأولى 40 مسنًا ومسنة، وفيه تم تقديم: 11 سريرًا كهربائيًا، 17 عربة، 13 تحسين مسكن، 10 مفارش وأدوات صحية، و6 عكازات، و5 كفالة مسن، و3 كراسي حمام، و6 رعاية منزلية، و5 علاج طبيعي، و3 تسديد فواتير، و5 إرشاد اجتماعي، و7 إرشاد نفسي، و5 إصلاح ذات البين، و4 علاج عقوق، و10 سلات غذائية.
غايتنا إسعادهم
أشارت العبد رب الرضا، إلى أن إدارة وحدة المستفيد في الجمعية، حملت على عاتقها شعار: ((غايتنا إسعادهم))، وأن تكون الجمعية بيت الخبرة الأول في تمكين وإسعاد كبار السن، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية للمسنين بكل احترام وتقدير واستثمار خبراتهم وقدراتهم بالاعتماد على منهج علمي متخصص وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بكبار السن، لافتة إلى أن من بين خدمات الجمعية، هي:
01 - تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن.
02 - توفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن.
03 - رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم.
04 - استثمار خبرات وقدرات كبار السن.
05 - تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والصحية لكبار السن.
الباطنية والجلدية والأسنان
بدوره، ذكر المدير التنفيذي في جمعية ((رحماء)) لرعاية المسنين في الأحساء محمد العبود أن الجمعية، وقعت أخيرًا، مذكرة شراكة مع مجمع طبي، لتقديم خدمات علاجية متخصصة في الأمراض الباطنية والجلدية والأسنان بأسعار مخفضة، وزيارة المرضى في منازلهم لتقديم العلاج لهم، والجمعية، تعمل على توقيع مذكرات شراكة مع العديد من الشركاء، الذين لهم علاقة قريبة بخدمات كبار السن خلال الفترة المقبلة.
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