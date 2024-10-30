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خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) عدّد تجمع الأحساء الصحي نحو 7 خدمات مقدمة لرعاية كبار السن في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع، والمنتشرة في مدن وبلدات ومراكز وهجر المحافظة، وهي:
01 - فحوصات دورية وشاملة لمان سلامة المرضى والتشخيص المبكر للأمراض.
02 - متابعة دقيقة للأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
03 - الدعم النفسي والاجتماعي لتحسين جودة حياة كبار السن وعلاج ومتابعة أعراض الشيخوخة.
04 - برامج توعوية تركز على الحفاظ على استقلالية كبار السن وقدرتهم على أداء الأنشطة اليومية.
05 - متابعة غذائية من قبل أخصائي تغذية لضمان حصول المرضى على تغذية ملائمة.
06 - تدريب لذوي كبار السن حول كيفية تقديم الرعاية المثلى للمريض.
07 - إحالة المرضى المؤهلين إلى برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ومتابعة دورية، حضورية وعن بعد لتقديم الرعاية الصحية المستمرة.
أضاف التجمع، أن البيانات الإحصائية لرعاية كبار السن في مراكز الرعاية الصحية الأولية، تشير إلى أن:
. 1174 مستفيدًا، تلقوا خدمات رعاية صحية شاملة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
. 6373 زيارة، تم إجراؤها خلال العام الحالي.
. 200 مستفيد، مسجل في برنامج الرعاية الصحية المنزلية.
مقهى ثقافي
إلى ذلك، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ((رحماء)) لرعاية المسنين في الأحساء، مشرفة الاستثمار وتنمية الموارد المالية في الجمعية معصومة العبد رب الرضا لـ((الوطن))، تبني الجمعية، إطلاق 12 برنامجًا خدميًا متنوعًا، وهي: حاجة مسن، والمقهى الثقافي لكبار السن، والحفل السنوي لتكريم المهنيين من كبار السن، وحفل تكريم المتطوعين من كبار السن، وكفالة مسن، والملتقى السنوي لكبار السن، وفرحة مسن، ونادي المسنين، وبرنامج الزيارات الدورية للمسنين، والاحتفال باليوم العالمي للمسنين، ومشروع المساعد الشخصي، ومشروع، كيف نرعاهم؟.
فرق تطوعية متخصصة
أبانت العبد رب الرضا، إلى أن الجمعية، وضعت خطة لمجلس الإدارة الجديد، تتضمن: بناء فرق تطوعية متخصصة لتقديم خدمات لكبار السن، وتقديم برامج ومبادرات نوعية لتمكين كبار السن، وإيجاد موارد مالية ثابتة ومستدامة، وتوفير المصاريف التشغيلية للجمعية، وتنفيذ الدراسات والبحوث التي تطور من الخدمات والمنتجات المقدمة لكبار السن، وبناء منظومة للشراكات الاستراتيجية ذات العلاقة لتحقيق أهداف الجمعية، والتعزيز الإعلامي لهوية الجمعية، وتطوير البناء المؤسسي للجمعية، وتطوير قدرات العاملين في الجمعية، موضحة أن مشروع إكرام مسن ضمن برنامج احتياجات المستفيدين من كبار السن ((60 عامًا وما فوق))، استفاد في مرحلته الأولى 40 مسنًا ومسنة، وفيه تم تقديم: 11 سريرًا كهربائيًا، 17 عربة، 13 تحسين مسكن، 10 مفارش وأدوات صحية، و6 عكازات، و5 كفالة مسن، و3 كراسي حمام، و6 رعاية منزلية، و5 علاج طبيعي، و3 تسديد فواتير، و5 إرشاد اجتماعي، و7 إرشاد نفسي، و5 إصلاح ذات البين، و4 علاج عقوق، و10 سلات غذائية.
غايتنا إسعادهم
أشارت العبد رب الرضا، إلى أن إدارة وحدة المستفيد في الجمعية، حملت على عاتقها شعار: ((غايتنا إسعادهم))، وأن تكون الجمعية بيت الخبرة الأول في تمكين وإسعاد كبار السن، وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية للمسنين بكل احترام وتقدير واستثمار خبراتهم وقدراتهم بالاعتماد على منهج علمي متخصص وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بكبار السن، لافتة إلى أن من بين خدمات الجمعية، هي:
01 - تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن.
02 - توفير بيئة مناسبة ترفيهية ورياضية وثقافية واجتماعية لكبار السن.
03 - رفع مستوى الوعي بأهمية رعاية كبار السن وطرق التعامل معهم.
04 - استثمار خبرات وقدرات كبار السن.
05 - تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والصحية لكبار السن.
الباطنية والجلدية والأسنان
بدوره، ذكر المدير التنفيذي في جمعية ((رحماء)) لرعاية المسنين في الأحساء محمد العبود أن الجمعية، وقعت أخيرًا، مذكرة شراكة مع مجمع طبي، لتقديم خدمات علاجية متخصصة في الأمراض الباطنية والجلدية والأسنان بأسعار مخفضة، وزيارة المرضى في منازلهم لتقديم العلاج لهم، والجمعية، تعمل على توقيع مذكرات شراكة مع العديد من الشركاء، الذين لهم علاقة قريبة بخدمات كبار السن خلال الفترة المقبلة.

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