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ترشيح اللومي الحساوي لمهرجان سينمائي دولي

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رشح القائمون على المهرجان السينمائي الدولي، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، مشاركة الفيلم السعودي ((حامض حلو))، في المهرجان، المزمع انطلاقته في الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر المقبل، في حرم الجامعة الأمريكية الدولية وبعض صالات عرض السينما في الكويت.
الواحة الزراعية
أوضح مدير التصوير والإضاءة في الفيلم، علي الشافعي، أن الفيلم مدته 12 دقيقة، وجرى تصويره في واحة الأحساء الزراعية، ويحكي تفاصيل زراعة ((اللومي الحساوي))، بدءًا من مرحلة التزهير في فصل الشتاء، حتى يأتي موسم الحصاد في فصل الصيف، واجتماع أبناء المزارعين ذكورًا وإناثًا على قطفه، وفرزه تبعًا لحجمه، وكعادة النسوة في كل موسم يقمن بعمل ((الجميد)) من خلال اجتماع أفراد الأسر للقيام بعصر اللومي ثم وضعه على أسطح المنازل.
المؤثرات الموسيقية
أبان الشافعي، أن مشاهد الفيلم تطرقت إلى تأكيد توارث أسر مزارعين في الأحساء أبًا عن جد في زراعة أشجار اللومي، تحديدًا داخل حيازاتهم الزراعية، بحب وشغف كبيرين، وعرض مواصفاته ومزاياه وجودته، والتأكيد على الجدوى الاقتصادية، كعائد مالي جيد على المزارعين في الأحساء، الأمر الذي دفع المزارعين في الأحساء إلى الاهتمام بزراعته، وإدخال برامج وتقنيات لزيادة الطاقة الإنتاجية، والتأكيد على العناية بأشجار اللومي بالغسيل والرش اليومي، والري والتسميد الجيدين. وتناولت المشاهد في الفيلم، عرض اللومي الحساوي للمزاد العلني في الأسواق الشعبية، وإقبال الأهالي على شراء كميات كبيرة منه، والعمل على تحويله إلى صناعات غذائية متنوعة، وتضمنت المشاهد الطرق الصحيحة لاستخراج العصير والحفاظ على المذاق، والاستعانة بالمؤثرات الموسيقية، والأهزوجة الشعبية ((ياللومي ياللومي.. حامض حلو)).
النخلة الذهبية
أضاف أن الفيلم، من إخراج أحمد الحساوي، وبدعم من الهيئة العامة للترفيه، وحصد الفيلم جائزة لجنة التحكيم بمهرجان قازان السينمائي الدولي بدورته الـ20 في روسيا 2024، والمركز الأول في فئة صناعة الأفلام ضمن مسابقة الرحلة الإبداعية حول المملكة لأكاديمية (MBC)، وترشح لمهرجان أفلام السعودية في الدورة التاسعة 2023 إلى جائزتين ((النخلة الذهبية، جائزة الموضوع الوثائقي الفريد، جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية)).

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