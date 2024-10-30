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الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) توصلت دراسة حديثة بقيادة الدكتور وولف هارمينغ من مستشفى جامعة بون إلى أن الحركات الدقيقة وغير المرئية للعين تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز وضوح الرؤية. تم نشر هذه الدراسة في مجلة ((eLife))، وتوضح كيف أن هذه الحركات الصغيرة تساعد في ضبط رؤية الإنسان للحصول على أفضل تفاصيل ممكنة.
أهمية الحركات العينية
تظهر الأبحاث أن العين البشرية ليست ثابتة كما قد يُعتقد، بل تقوم بحركات دقيقة حتى عند محاولة التركيز على نقطة معينة. هذه الحركات، المعروفة باسم ((الانجراف))، تساعد في تحسين رؤية التفاصيل الدقيقة من خلال التعاون مع توزيع خلايا الاستشعار الضوئي في شبكية العين.
تحسين الرؤية
تحتوي العين على منطقة صغيرة تُعرف بالفوفيا، التي تحتوي على كثافة عالية من خلايا مخروطية مسؤولة عن رؤية الألوان والتفاصيل الدقيقة. على الرغم من أن هذه المنطقة صغيرة جدًا، فإنها تحتوي على نحو 200 ألف خلية مخروطية لكل ملليمتر مربع.
عبر استخدام جهاز متطور يسمى ((ماسح الضوء الضوئي بتقنية البصريات التكيفية))، تمكن الباحثون من تتبع حركات العين الدقيقة للمشاركين أثناء إجراء اختبارات رؤية صعبة. أظهرت النتائج أن المشاركين كان بإمكانهم رؤية تفاصيل أدق مما كان يُفترض بناءً على كثافة خلايا مخروطية معينة.
التطبيقات المستقبلية
تفتح هذه الاكتشافات آفاقًا جديدة لتحسين العلاجات للأمراض البصرية وتطوير تقنيات الرؤية الاصطناعية، مثل زراعة الشبكية.
وتُظهر هذه الدراسة أن الرؤية ليست مجرد عملية بصرية، بل هي عملية ديناميكية تتضمن الحركات الدقيقة للعين. يمكن أن تساعد هذه النتائج في فهم أفضل لكيفية تحسين الرؤية لدى الأفراد، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لمساعدة الأشخاص ذوي ضعف البصر.
التقنيات المستخدمة لدراسة الحركات الدقيقة للعين
تقنية البصريات التكيفية (AOSLO): هذه التقنية تسمح بمراقبة دقيقة لترتيب خلايا الاستشعار الضوئي في الشبكية.
تقنية التصوير عالي الدقة: تمكن الباحثين من رؤية التفاصيل الدقيقة في العين، مثل توزيع خلايا المخروط.
أجهزة تتبع حركة العين: يتم استخدامها لتسجيل حركات العين الصغيرة أثناء التجارب، مما يسمح بتحليل كيفية تأثير هذه الحركات على الرؤية.
اختبارات حدة البصر: تتضمن تقديم محفزات بصرية للمشاركين وقياس قدرتهم على رؤية التفاصيل المختلفة، مع تسجيل حركات العين في نفس الوقت.
تحليل البيانات: تستخدم برامج متخصصة لتحليل البيانات التي تم جمعها من التجارب، لتحديد الأنماط والعلاقات بين حركات العين ووضوح الرؤية.

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