الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية

(MENAFN
- Al Watan)
توصلت دراسة حديثة بقيادة الدكتور وولف هارمينغ من مستشفى جامعة
بون إلى أن الحركات الدقيقة وغير المرئية للعين تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز وضوح الرؤية. تم نشر هذه الدراسة في مجلة ((eLife))، وتوضح كيف أن هذه الحركات الصغيرة تساعد في ضبط رؤية الإنسان للحصول على أفضل تفاصيل ممكنة.
أهمية الحركات العينية
تظهر الأبحاث أن العين البشرية ليست ثابتة كما قد يُعتقد، بل تقوم بحركات دقيقة حتى عند محاولة التركيز على نقطة معينة. هذه الحركات، المعروفة باسم ((الانجراف))، تساعد في تحسين رؤية التفاصيل الدقيقة من خلال التعاون مع توزيع خلايا الاستشعار الضوئي في شبكية العين.
تحسين الرؤية
تحتوي العين على منطقة صغيرة تُعرف بالفوفيا، التي تحتوي على كثافة عالية من خلايا مخروطية مسؤولة عن رؤية الألوان والتفاصيل الدقيقة. على الرغم من أن هذه المنطقة صغيرة جدًا، فإنها تحتوي على نحو 200 ألف خلية مخروطية لكل ملليمتر مربع.
عبر استخدام جهاز متطور يسمى ((ماسح الضوء الضوئي بتقنية البصريات التكيفية))، تمكن الباحثون من تتبع حركات العين الدقيقة للمشاركين أثناء إجراء اختبارات رؤية صعبة. أظهرت النتائج أن المشاركين كان بإمكانهم رؤية تفاصيل أدق مما كان يُفترض بناءً على كثافة خلايا مخروطية معينة.
التطبيقات المستقبلية
تفتح هذه الاكتشافات آفاقًا جديدة لتحسين العلاجات للأمراض البصرية وتطوير تقنيات الرؤية الاصطناعية، مثل زراعة الشبكية.
وتُظهر هذه الدراسة أن الرؤية ليست مجرد عملية بصرية، بل هي عملية ديناميكية تتضمن الحركات الدقيقة للعين. يمكن أن تساعد هذه النتائج في فهم أفضل لكيفية تحسين الرؤية لدى الأفراد، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لمساعدة الأشخاص ذوي ضعف البصر.
التقنيات المستخدمة لدراسة الحركات الدقيقة للعين
تقنية البصريات التكيفية (AOSLO): هذه التقنية تسمح بمراقبة دقيقة لترتيب خلايا الاستشعار الضوئي في الشبكية.
تقنية التصوير عالي الدقة: تمكن الباحثين من رؤية التفاصيل الدقيقة في العين، مثل توزيع خلايا المخروط.
أجهزة تتبع حركة العين: يتم استخدامها لتسجيل حركات العين الصغيرة أثناء التجارب، مما يسمح بتحليل كيفية تأثير هذه الحركات على الرؤية.
اختبارات حدة البصر: تتضمن تقديم محفزات بصرية للمشاركين وقياس قدرتهم على رؤية التفاصيل المختلفة، مع تسجيل حركات العين في نفس الوقت.
تحليل البيانات: تستخدم برامج متخصصة لتحليل البيانات التي تم جمعها من التجارب، لتحديد الأنماط والعلاقات بين حركات العين ووضوح الرؤية.
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