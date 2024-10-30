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المخاوف تتصاعد من حظر الأونروا في الأراضي الفلسطينية

10/30/2024 11:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتبر العديد من المسؤولين أن قرار إسرائيل المتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، انتهاك صريح وخطر كبير يهدد الفلسطينيين، حيث قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيترو لازاريني إن القوانين الإسرائيلية الجديدة التي تحظر بشكل فعال أنشطتها في إسرائيل ستترك فراغًا من شأنه أن يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح ويخلق المزيد من عدم الاستقرار في غزة والضفة الغربية.
وذكر وزيرا خارجية قبرص ولوكسمبورج إن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ((لا غنى عنها)) لتوفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل بأنه ((انتهاك واضح للقانون الدولي)).
مخاوف المنع
وأثار التشريع الإسرائيلي الذي يقطع العلاقات مع وكالة (الأونروا) مخاوف من إمكانية منع أكبر مزود للمساعدات إلى غزة من دخول المنطقة التي مزقتها الحرب، حتى مع بقاء آثار القوانين الجديدة غير واضحة.
وتقدم الوكالة المعروفة باسم الأونروا خدمات أساسية لملايين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، كما دعمت جهود الإغاثة في غزة طوال الحرب بين إسرائيل وحماس. وقد أقرت إسرائيل بأغلبية ساحقة تشريعًا يمنعها من العمل في إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الأونروا سمحت لنفسها بالتسلل إلى داخلها من قبل حماس، حيث قام المسلحون باستنزاف المساعدات واستخدام مرافق الوكالة كدروع بشرية. وتنفي الأونروا هذه المزاعم، قائلة إنها ملتزمة بالحياد وتتحرك بسرعة لمعالجة أي مخالفات من جانب موظفيها.
ومن المؤكد أن القانونين اللذين تم إقرارهما مؤخرًا سيعوقان عمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث تسيطر إسرائيل على الوصول إلى المنطقتين. ولكن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ التشريع، والحلول المحتملة، لا تزال غير واضحة. وقد يواجه التشريع أيضا تحديات قانونية.
عمل القوانين
ويحظر القانون الأول على الأونروا ((تشغيل أي مهمة أو تقديم أي خدمة أو إجراء أي نشاط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي السيادية لإسرائيل))، بحسب بيان صادر عن البرلمان.
ويحظر القانون الثاني على الهيئات الحكومية الإسرائيلية التواصل مع الأونروا، ويلغي اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 1947، قبل إنشاء إسرائيل، والتي بموجبها سهلت عمل الأونروا.
ومع سيطرة إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة والضفة الغربية، فقد يكون من الصعب على موظفي الأونروا الدخول والخروج من الأراضي عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وإدخال الإمدادات الحيوية لمدارسها ومراكزها الصحية وبرامجها الإنسانية.
كما ستفقد الأونروا وموظفوها الإعفاءات الضريبية والحصانات القانونية.
توفير الاحتياجات
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الاحتياجات الأساسية للناس في الأراضي التي تحتلها. كما تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة بايدن، التي تقول إنها قد تضطر إلى تقليص الدعم العسكري الأمريكي إذا لم يكن هناك زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة إلى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ((منزعجة بشدة)) من التشريع، الذي ((يشكل مخاطر على ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على الخدمات الأساسية)). وقال ((سنتواصل مع حكومة إسرائيل في الأيام المقبلة بشأن الكيفية التي تخطط بها لتطبيق ذلك)).
وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين أن إسرائيل ((مستعدة للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل)).

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