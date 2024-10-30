بلتون كابيتال تستهدف إطلاق شركة ((التصنيف الائتمانى)) بالنصف الأول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة بلتون كابيتال إحدى الشركات التابعة لمجموعة بلتون المالية القابضة لبدء التشغيل لشركة التصنيف الائتمانى الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن البدء سيأتى بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنهاء التاسيس من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها شهادة عدم الالتباس، وعدم تعارض المصالح التى تقضى بالتعهد بعدم التصنيف الائتمانى للإصدارات التى ستديرها الشركة.

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وأوضحت أن شركة“سى آر آى إف” الإيطالية الشريك الفنى بتحالف بلتون كابيتال ستتولى وضع المعايير اللازمة لعمليات التقييم الائتمانى والمنهجيات اللازمة فى تقييم الإصدارات، ويجرى العمل حاليًا على اختيار أسم للشركة الجديدة التى ستحمل الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى فى السوق المصري.

وتعمل فى السوق المصري وكالة تصنيف ائتمانى واحدة هى ميريس للتصنيف الائتمانى بالشراكة مع موديز.

وكان يتنافس مع تحالف بلتون كابيتال، كل من تحالفى“آى سكور” و”ستاندرد أند بورز”، وتحالف“إم جى إم” للاستشارات المالية والمصرفية وشركة إنفوميريكس الهندية، وفق ما كشفت عنه الهيئة فى نوفمبر من العام الماضي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام، عن حصول التحالف المقدم من“بلتون كابيتال” بالشراكة الفنية مع شركة كريف الإيطالية، على أعلى درجة توافق مع معايير المفاضلة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس عام 2023، وذلك فى ضوء ما انتهى إليه قرار لجنة البت فى الطلبات المقدمة بشأن الحصول على رخصة تصنيف ائتمانى.

ويسهم الترخيص لشركة تصنيف ائتمانى جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها، فى تعزيز قدرات القطاع المالى غير المصرفى وزيادة معدلات المنافسة، وتعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة فى ضوء الطلب المتزايد على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.

ويعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، ومن أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمالها من قبل الجهات الرقابية المختصة فى الدول المختلفة بناء على إطار قانونى ورقابى منضبط.