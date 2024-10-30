التنمية الإفريقي يقرض زامبيا 8 ملايين دولار لانشاء محطة طاقة شمسية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع لبنك التنمية الإفريقي (AfDB) اليوم الأربعاء على قرض ميسر بقيمة 8 ملايين دولار لدعم تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 25 ميجاوات في منطقة سيشيكي في زامبيا.

وتقود شركتا سيرينجيتي إنرجي المحدودة، ومقرها نيروبي، كينيا، وويسترن سولار باور المحدودة، الأمريكية الجنسية، تطوير المشروع، بعد اختيارهما بطريقة تنافسية من قبل شركة جرينكو لخدمات الطاقة المحدودة، وسيكون هذا المشروع بمثابة تجربة نموذجية لنموذج تجميع الطاقة الذي تتبناه شركة جرينكو ضمن إطار الوصول المفتوح لشبكة الكهرباء التابع لشركة كهرباء زامبيا (ZESCO).

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ورغم التحديات التي واجهها المشروع بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بجائحة (كوفيد-19) وتحديات أخرى، سيساهم دعم صندوق الطاقة المستدامة في سد فجوة التمويل. وستعمل جرينكو كوسيط لشراء الكهرباء المنتجة من المحطة التى تحمل إسم“إيلوت” من خلال اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عامًا وبيعها إلى سوق تجمع الطاقة لدول الجنوب الإفريقي.

وأعرب الدكتور دانيال شروث، مدير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بنك التنمية الإفريقي، عن دعمه للمشروع قائلًا:“نحن سعداء بدعم مشروع إيلوت للطاقة الشمسية الكهروضوئية ، وهو أول مشروع يستخدم جرينكو إفريقيا كوسيط لشراء الطاقة”، مضيفا“كان دعم صندوق الطاقة الإفريقى أساسيًا في دفع هذا المشروع إلى الأمام وسيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية تساهم في التحول الطاقي في جنوب إفريقيا”.

من جانبه، أعرب أنطون لويس أوليفييه، الرئيس التنفيذي لشركة سيرينجيتي إنرجي، عن تقديره لدعم صندوق الطاقة قائلاً:“نحن نقدر الدعم الذي قدمه بنك التنمية الإفريقي لمساعدتنا على دفع مشروع إيلوت للطاقة الشمسية بقدرة 25 ميجاوات إلى الأمام”، مشيرا إلى أن هذا القرض يعالج التحديات المالية التي واجهناها بسبب الجائحة وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن مشروع إيلوت يمثل تعاونًا مبتكرًا ويشكل نموذجًا رائدًا لمبادرات الطاقة المتجددة المستقبلية في زامبيا والمنطقة بأكملها.

وتعد شركة سيرينجيتي إنرجي منتجًا مستقلاً رائدًا في مجال الطاقة المتجددة فى إقليم جنوب إفريقيا، ومتخصصة في تطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة على نطاق واسع لتلبية احتياجات المشترين من القطاعين العام والخاص فى إفريقيا.