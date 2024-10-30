تيك توك: نعتزم افتتاح مقر إقليمي في الرياض الربع الأول 2025

MENAFN - Al-Borsa News) كشف شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، أن الشركة تعتزم افتتاح مقر إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض خلال الربع الأول من العام 2025.

وقال تشيو في مقابلة مع مع تلفزيون الشرق للأخبار على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة بمدينة الرياض: هناك فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا لنقل التاريخ والثقافة والفنون من الشباب هنا ومشاركتها مع بقية العالم.

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وكان عارف يحيى رئيس التجزئة والتجارة الإلكترونية في تيك توك، قد ذكر في لقاء مع أرقام عام 2023، أن السوق السعودي يعد من أهم الأسواق بالنسبة للشركة في المنطقة العربية ويشكل أهمية بالغة للمنصة، وأن المحتوى في المملكة والمنطقة العربية يشهد زيادة بشكل كبير ومتواصل، مبينا أن طريقة عمل المنصة في المملكة تكون عبر تكوين شراكات في عدة قطاعات لمساعدة الشركات في تحقيق أهدافها التسويقية.

ووفق بيانات أرقام، كان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أكد، أمس، أن عدد الشركات الدولية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في السعودية قد تجاوز المستهدف الذي تم وضعه عند 500 شركة بعام 2030، ووصل العدد حاليا إلى 540 شركة.

يُشار إلى أنه كان قد بدأ في يناير الماضي سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأيٍ من أجهزتها.