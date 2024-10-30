تيك توك: نعتزم افتتاح مقر إقليمي في الرياض الربع الأول 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـ تيك توك، أن الشركة تعتزم افتتاح مقر إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض خلال الربع الأول من العام 2025.
وقال تشيو في مقابلة مع مع تلفزيون الشرق للأخبار على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة بمدينة الرياض: هناك فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا لنقل التاريخ والثقافة والفنون من الشباب هنا ومشاركتها مع بقية العالم.
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وكان عارف يحيى رئيس التجزئة والتجارة الإلكترونية في تيك توك، قد ذكر في لقاء مع أرقام عام 2023، أن السوق السعودي يعد من أهم الأسواق بالنسبة للشركة في المنطقة العربية ويشكل أهمية بالغة للمنصة، وأن المحتوى في المملكة والمنطقة العربية يشهد زيادة بشكل كبير ومتواصل، مبينا أن طريقة عمل المنصة في المملكة تكون عبر تكوين شراكات في عدة قطاعات لمساعدة الشركات في تحقيق أهدافها التسويقية.
ووفق بيانات أرقام، كان وزير الاستثمار خالد الفالح، قد أكد، أمس، أن عدد الشركات الدولية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في السعودية قد تجاوز المستهدف الذي تم وضعه عند 500 شركة بعام 2030، ووصل العدد حاليا إلى 540 شركة.
يُشار إلى أنه كان قد بدأ في يناير الماضي سريان قرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية السعودية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو لأيٍ من أجهزتها.
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