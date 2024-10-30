روسيا تطلب من جوجل دفع 20 ديسيليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت روسيا غرامة خرافية على شركة“جوجل”، والتي تتجاوز في حجمها قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وربما حتى إجمالي قيمة النقود المتداولة في جميع الدول.

وأعلن القضاء الروسي عن عقوبة ضد“جوجل” بقيمة 20 ديسيلّيون (أو ديشيلّيون) دولار، وهو عبارة عن رقم 20 وأمامه 33 صفرًا إضافيًا، ولوضع ذلك في منظور أكثر دقة، فإن العشرين مليارا هو رقم 20 وأمامه 9 أصفار، والعشرين تريليونا هي رقم 20 وأمامه 12 صفرًا.

موضوعاتإيلون ماسك يشتري مجمعًا سكنيًا لأبنائه بتكلفة 35 مليون دولار ستاربكس تسجل أرباحًا وإيرادات أقل من التوقعات بسبب ضعف الطلب انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل

وجاءت هذه الغرامة بعد حذف“جوجل” حسابات مملوكة للقنوات التلفزيونية الروسية من منصة“يوتيوب”، وفرض قيود واسعة على المحتوى التابع لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية“تاس” عن محامين، قولهم إن انتهاكات شركة التكنولوجيا الأمريكية كلفتها“2 أنديسيليون روبل” أو ما يعادل 20 ديسيليون دولار تقريبًا.

ويصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ما يقدر بنحو 110 تريليوناتات دولار، أو نحو 110 آلاف مليار دولار (الرقم 10 مضافًا إليه 12 صفرًا)، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

ووفقًا لـ“فيجوال كابيتليست”، بلغ المعروض العالمي من النقود استنادًا إلى مؤشر“إم 1′′، والذي يشمل جميع النقود المتداولة وشيكات المسافرين والودائع تحت الطلب 48.9 تريليون دولار اعتبارًا من نوفمبر 2022، فيما بلغ 82.6 تريليون دولار استنادًا لمؤشر“إم 2”.

وقال خبير قانوني استشهدت به وكالة الأنباء الروسية:“من الواضح أن 'جوجل' لن تدفع هذه الغرامة، ولن تتمكن روسيا من استرداد هذه الأموال من الشركة”.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة“ألفابت” المالكة لـ“جوجل” 2.2 تريليون دولار، وحتى مع أرباح تجاوزت 300 مليار دولار في عام 2023، لا يبدو أن شركة التكنولوجيا ستكون قادرة على تحمل هذه الغرامة الضخمة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن“جوجل” تكبدت غرامات يومية قدرها 100 ألف روبل منذ عام 2020، بعدما فازت هيئات إعلامية حكومية بدعاوى قضائية ضد الشركة، وتضاعفت هذه القيمة بشكل أسبوعي، مما أدى إلى الغرامة الإجمالية الحالية.