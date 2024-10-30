انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بخلاف توقعات المحللين، كما تراجعت مخزونات كل من البنزين ومنتجات التقطير.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، انخفاض مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسيتس” والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 800 ألف برميل.

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فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 1.1 مليون برميل فقط.

وتراجعت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من مليون برميل، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.