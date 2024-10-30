انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بخلاف توقعات المحللين، كما تراجعت مخزونات كل من البنزين ومنتجات التقطير.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، انخفاض مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، مقارنة بتوقعات المحللين في مسح“إس آند بي جلوبال كومودتي إنسيتس” والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 800 ألف برميل.
موضوعات متعلقة
إيلون ماسك يشتري مجمعًا سكنيًا لأبنائه بتكلفة 35 مليون دولار ستاربكس تسجل أرباحًا وإيرادات أقل من التوقعات بسبب ضعف الطلب روسيا تطلب من جوجل دفع 20 ديسيليون دولار
فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل، وذلك بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 1.1 مليون برميل فقط.
وتراجعت مخزونات منتجات التقطير – التي تشمل الديزل وزيت التدفئة – بما يقرب من مليون برميل، وذلك أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.
MENAFN30102024000202011048ID1108836190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.