ستاربكس تسجل أرباحًا وإيرادات أقل من التوقعات بسبب ضعف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“ستاربكس” عن أرباح وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع المنتهي في سبتمبر، في ظل تراجع المبيعات العالمية بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين.
وكشفت النتائج المالية لسلسلة متاجر القهوة، عن صافي دخل – مؤشر الأرباح – بلغ 909.3 مليون دولار، بانخفاض من 1.22 مليار دولار في الربع المناظر العام الماضي.
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ووصلت ربحية السهم إلى 80 سنتًا للدولار في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر، منخفضة عن التوقعات البالغة 1.03 دولار، و1.06 دولار للسهم مسجلة في الربع ذاته 2023.
وسجلت الإيرادات 9.07 مليار دولار مقابل توقعات بقيمة 9.36 مليار دولار، بسبب تراجع مبيعات الشركة العالمية بنسبة 7%، وسط انخفاض الطلب من أسواقها الرئيسية.
وأبلغت متاجر الشركة في الولايات المتحدة عن انخفاض في المبيعات بنسبة 6%، في حين سجلت متاجرها في الصين تراجعًا بنسبة 14% في ظل منافسة شرسة مع المنافسين المحليين مثل“لوكين كوفي”.
وقال“براين نيكول” الرئيس التنفيذي في بيان:“من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير استراتيجيتنا بشكل أساسي لاستعادة العملاء، ولدينا خطة واضحة ونتحرك بسرعة لإعادة الشركة إلى النمو”.
وتراجع السهم بنسبة 0.70% إلى 96.63 دولار في تعاملات ما بعد إغلاق وول ستريت بحلول الساعة 11:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عقب استقراره عند تسوية الأربعاء.
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