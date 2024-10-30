ستاربكس تسجل أرباحًا وإيرادات أقل من التوقعات بسبب ضعف الطلب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“ستاربكس” عن أرباح وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع المنتهي في سبتمبر، في ظل تراجع المبيعات العالمية بسبب ضعف الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وكشفت النتائج المالية لسلسلة متاجر القهوة، عن صافي – مؤشر الأرباح – بلغ 909.3 مليون دولار، بانخفاض من 1.22 مليار دولار في الربع المناظر العام الماضي.

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ووصلت ربحية السهم إلى 80 سنتًا للدولار في الثلاثة أشهر حتى سبتمبر، منخفضة عن التوقعات البالغة 1.03 دولار، و1.06 دولار للسهم مسجلة في الربع ذاته 2023.

وسجلت الإيرادات 9.07 مليار دولار مقابل توقعات بقيمة 9.36 مليار دولار، بسبب تراجع مبيعات الشركة العالمية بنسبة 7%، وسط انخفاض الطلب من أسواقها الرئيسية.

وأبلغت متاجر الشركة في الولايات المتحدة عن انخفاض في المبيعات بنسبة 6%، في حين سجلت متاجرها في الصين تراجعًا بنسبة 14% في ظل منافسة شرسة مع المنافسين المحليين مثل“لوكين كوفي”.

وقال“براين نيكول” الرئيس التنفيذي في بيان:“من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير استراتيجيتنا بشكل أساسي لاستعادة العملاء، ولدينا خطة واضحة ونتحرك بسرعة لإعادة الشركة إلى النمو”.

وتراجع السهم بنسبة 0.70% إلى 96.63 دولار في تعاملات ما بعد إغلاق وول ستريت بحلول الساعة 11:53 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عقب استقراره عند تسوية الأربعاء.