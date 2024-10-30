إيلون ماسك يشتري مجمعًا سكنيًا لأبنائه بتكلفة 35 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترى الملياردير“إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا“، مجمع سكنيًا فاخرًا صغيرًا لعائلته، حيث يرغب في أن يقيم أبنائه الـ 11 وإثنتان من أمهاتهم الثلاث بالقرب منه.
وبحسب ما نقلته صحيفة“نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر الثلاثاء، يقع المجمع في مدينة أوستن بولاية تكساس، والتي تضم المقر الرئيسي لشركته للسيارات الكهربائية.
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ويتكون هذا المجمع من منزل مساحته 14400 قدم مربع (1338 مترًا مربعًا)، ومنزل آخر مجاور به مكون من ست غرف نوم، كما أشارت المصادر إلى منزل ثالث خاص بـ“ماسك” يقع بالقرب منهما.
ولن تكون هذه منازل تقليدية، وإنما قصور، حيث يُعتقد أن المنزلين الرئيسيين ستصل قيمتهما إلى 35 مليون دولار، وهدف“ماسك” من المجمع هو أن يقيم أبناؤه وإثنتان من أمهاتهم – على مقربة من بعضهم البعض – معًا.
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