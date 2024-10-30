إيلون ماسك يشتري مجمعًا سكنيًا لأبنائه بتكلفة 35 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) اشترى الملياردير“إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة“تسلا“، مجمع سكنيًا فاخرًا صغيرًا لعائلته، حيث يرغب في أن يقيم أبنائه الـ 11 وإثنتان من أمهاتهم الثلاث بالقرب منه.

وبحسب ما نقلته صحيفة“نيويورك تايمز” عن مصادر مطلعة على الأمر الثلاثاء، يقع المجمع في مدينة أوستن بولاية تكساس، والتي تضم المقر الرئيسي لشركته للسيارات الكهربائية.

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ويتكون هذا المجمع من منزل مساحته 14400 قدم مربع (1338 مترًا مربعًا)، ومنزل آخر مجاور به مكون من ست غرف نوم، كما أشارت المصادر إلى منزل ثالث خاص بـ“ماسك” يقع بالقرب منهما.

ولن تكون هذه منازل تقليدية، وإنما قصور، حيث يُعتقد أن المنزلين الرئيسيين ستصل قيمتهما إلى 35 مليون دولار، وهدف“ماسك” من المجمع هو أن يقيم أبناؤه وإثنتان من أمهاتهم – على مقربة من بعضهم البعض – معًا.