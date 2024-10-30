مؤتمر ((كهرباء الخليج 2024)) في البحرين 11 نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬كهرباء‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬يشكل‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونه‭ ‬فرصة‭ ‬حقيقية‭ ‬لمناقشة‭ ‬الفرص‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتخدم‭ ‬توجهات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وأكد‭ ‬سعي‭ ‬الهيئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬جمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬ومناقشة‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتفعيل‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تنمية‭ ‬مستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أوضح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬النصر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬سيجري‭ ‬الخليج‭ ‬ورئيس‭ ‬المؤتمر،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬‮«‬كهرباء‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬حول‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استعراض‭ ‬أحدث‭ ‬سبل‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬عالميًا،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقتنا‭ ‬الخليجية‭ ‬باعتماد‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم،‭ ‬وتلبية‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والطموحات‭ ‬المستقبلية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1985،‭ ‬تساهم‭ ‬سيجري‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الفعالة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭ ‬في‭ ‬ترقية‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬سيجري‭ ‬الخليج‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬ورفع‭ ‬درجة‭ ‬كفاءة‭ ‬العاملين‭ ‬فيه،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تسعى‭ ‬سيجري‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬مهندسي‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭.‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬الإبراهيم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيجري‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬بأن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيحظون‭ ‬بفرصة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬القيمة‭ ‬والرائدة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تشغيل‭ ‬النظم‭ ‬والتحكم،‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬والاقتصاديات،‭ ‬أسواق‭ ‬الكهرباء‭ ‬والتنظيم،‭ ‬أنظمة‭ ‬التوزيع‭ ‬والمحطات‭ ‬الفرعية‭. ‬وسنغطي‭ ‬أيضًا‭ ‬مواضيع‭ ‬متخصصة‭ ‬مثل‭ ‬تصميم‭ ‬وتصنيع‭ ‬وأداء‭ ‬المحولات،‭ ‬الخطوط‭ ‬العلوية‭ ‬والكابلات‭ ‬المعزولة،‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والنووية‭ ‬لدول‭ ‬الخليج،‭ ‬الشبكات‭ ‬الذكية،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬لأنظمة‭ ‬الطاقة‭. ‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬كهرباء‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬يعد‭ ‬بتقديم‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لكل‭ ‬مهتم‭ ‬بالصناعات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والطاقة‭. ‬واختتم‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬حدث‭ ‬يعزز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬مجالنا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬وسام‭ ‬صبحي‭ ‬الأنقر،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المكلف‭ ‬لسيجري‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬كهرباء‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بمثابة‭ ‬التجمع‭ ‬المثالي‭ ‬للخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والطاقة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬التعاون‭ ‬للابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭.‬

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