مؤتمر ((كهرباء الخليج 2024)) في البحرين 11 نوفمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستضيف مملكة البحرين النسخة العشرين من «مؤتمر كهرباء الخليج 2024» خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2024، الذي تنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «سيجري الخليج» بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار والرواد، بالإضافة إلى نخبة من المتحدثين والمحللين المتخصصين في هذا القطاع، حيث سيتم استعراض أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة خدمات الكهرباء والطاقة وتعزيز الاستدامة في القطاع محليًا وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبهذه المناسبة، أشار المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس هيئة الكهرباء والماء، إلى أن «مؤتمر كهرباء الخليج 2024» في دورته لهذا العام يشكل منصة رائدة لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن كونه فرصة حقيقية لمناقشة الفرص والتحديات التي تسهم في تبادل الخبرات وتخدم توجهات مملكة البحرين المستقبلية في تطوير قطاع الكهرباء في المملكة.
وأكد سعي الهيئة، من خلال المؤتمر، إلى جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لتبادل المعرفة ومناقشة التوجهات المستقبلية في مجال الطاقة بهدف تعزيز الابتكار وتفعيل الجهود المشتركة لتحقيق أهداف تنمية مستدامة وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المنطقة.
وقد أوضح المهندس أحمد ناصر النصر، رئيس مجلس إدارة سيجري الخليج ورئيس المؤتمر، أن من أهم الأهداف الرئيسية لمؤتمر «كهرباء الخليج 2024» تتمثل في مناقشة آخر التطورات حول أنظمة الطاقة المستدامة من خلال استعراض أحدث سبل التطوير في أنظمة الطاقة عالميًا، والذي يعكس الالتزام المتواصل في مملكة البحرين ومنطقتنا الخليجية باعتماد أحدث الابتكارات عالية الجودة في هذا القطاع المهم، وتلبية أعلى معايير الكفاءة التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والطموحات المستقبلية الواعدة في قطاع الطاقة المستدامة.
وأضاف أنه، منذ تأسيسها في عام 1985، تساهم سيجري الخليج في تبادل الخبرات الفعالة التي تعزز التعاون إقليميا وعالميا في ترقية وتطوير أنظمة الطاقة. كما أن سيجري الخليج تهدف في المقام الأول إلى دفع مسيرة التقدم والتطور في قطاع الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون ورفع درجة كفاءة العاملين فيه، ومن هذا المنطلق تسعى سيجري الخليج إلى تشجيع الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات والمعلومات بين كافة مهندسي الطاقة الكهربائية في دول المجلس من خلال مثل هذه المؤتمرات.
كما صرح المهندس أحمد علي الإبراهيم، رئيس اللجنة الفنية في «سيجري الخليج»، بأن المشاركين في المؤتمر سيحظون بفرصة لاستكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات القيمة والرائدة، بما في ذلك تشغيل النظم والتحكم، تطوير النظام والاقتصاديات، أسواق الكهرباء والتنظيم، أنظمة التوزيع والمحطات الفرعية. وسنغطي أيضًا مواضيع متخصصة مثل تصميم وتصنيع وأداء المحولات، الخطوط العلوية والكابلات المعزولة، الطاقة المتجددة والنووية لدول الخليج، الشبكات الذكية، وإدارة الأصول لأنظمة الطاقة.
وأوضح أن مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2024 يعد بتقديم فرصة ذهبية لكل مهتم بالصناعات الكهربائية والطاقة. واختتم: «نتطلع إلى الترحيب بكم جميعًا في حدث يعزز الابتكار والتعاون والنمو في مجالنا».
ومن جهته، أشار المهندس وسام صبحي الأنقر، الأمين العام المكلف لسيجري الخليج، إلى أن من المقرر أن يكون مؤتمر «كهرباء الخليج 2024» بمثابة التجمع المثالي للخبراء والمتخصصين في قطاع الكهرباء والطاقة، ونتطلع إلى الترحيب بكم في هذا الحدث الرائد الذي يعزز التعاون للابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
كلمات دالة
MENAFN30102024000055011008ID1108835931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.