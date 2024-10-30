وزير شؤون الدفاع يرحب بالملحق العسكري الكيني الجديد

وزير شؤون الدفاع يرحب بالملحق العسكري الكيني الجديد
التاريخ
10/30/2024 7:22:20 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، العقيد سعيد عباس شيخ فرح الملحق العسكري بجمهورية كينيا والمعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الدوحة بمناسبة تعيينه، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري الكيني الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة الموكلة إليه.
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