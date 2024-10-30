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وزير شؤون الدفاع يرحب بالملحق العسكري الكيني الجديد

10/30/2024 7:22:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬العقيد‭ ‬سعيد‭ ‬عباس‭ ‬شيخ‭ ‬فرح‭ ‬الملحق‭ ‬العسكري‭ ‬بجمهورية‭ ‬كينيا‭ ‬والمعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بالملحق‭ ‬العسكري‭ ‬الكيني‭ ‬الجديد،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الجديدة‭ ‬الموكلة‭ ‬إليه‭.‬

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