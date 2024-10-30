نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني يؤكد تعزيز التعاون والتنسيق البحريني القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بمكتبه بقصر القضيبية صباح أمس السفير سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه.
وقد رحب نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالسفير، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، منوهًا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بكافة المجالات على جميع الاصعدة التي تخدم الشعبين الشقيقين، متمنيًا للسفير، التوفيق والنجاح في مهام عمله. من جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره على هذا اللقاء.
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