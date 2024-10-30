نائب رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني يؤكد تعزيز التعاون والتنسيق البحريني القطري

وقد‭ ‬رحب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بالسفير،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بكافة‭ ‬المجالات‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الاصعدة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير،‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭.‬

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