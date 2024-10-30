الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات في سوريا أسفرت عن مقتل 35 جهاديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬نفذ‭ ‬ضربات‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الوسطى‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬أصابت‭ ‬الضربات‭ ‬مواقع‭ ‬عدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬السورية‭ ‬مستهدفة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬قادته‮»‬‭. ‬قالت‭ ‬القيادة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الوسطى‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭.

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وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬ستعطل‭ ‬قدرة‭ ‬داعش‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنظيم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الهجمات‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬وكذلك‭ ‬ضد‭ ‬حلفاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشركائها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها‮»‬‭. ‬ينشر‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬نحو‭ ‬900‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬تأسس‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجهاديين‭ ‬الذين‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬وتنفذ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تستهدف‭ ‬مسلحي‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬انحسر‭ ‬انتشاره‭ ‬وجماعات‭ ‬جهادية‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬تطرح‭ ‬تهديدا‭ ‬لها‭. ‬