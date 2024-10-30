الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات في سوريا أسفرت عن مقتل 35 جهاديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى على وسائل التواصل الاجتماعي «أصابت الضربات مواقع عدة لتنظيم داعش في الصحراء السورية مستهدفة العديد من كبار قادته». قالت القيادة الأمريكية الوسطى إنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات التي نفذت في 28 أكتوبر.
وأضافت أن «الضربات الجوية ستعطل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وكذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها». ينشر الجيش الأمريكي نحو 900 جندي في سوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. تأسس التحالف في عام 2014 للمساعدة في مكافحة الجهاديين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وتنفذ القوات الأمريكية بشكل دوري ضربات في سوريا تستهدف مسلحي التنظيم الذي انحسر انتشاره وجماعات جهادية أخرى قد تطرح تهديدا لها.
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