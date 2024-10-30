إيران تقول إن إنتاج الصواريخ لم يتأثر بالضربات الإسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
طهران - (أ ف ب): أكّدت إيران أمس الأربعاء أن عملية إنتاج الصواريخ لم تتأثر بعدما قالت إسرائيل إن ضرباتها على إيران الأسبوع الماضي أصابت منشآت لإنتاج الصواريخ. وأكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده لوسائل إعلام «لم يحصل أي انقطاع» في إنتاج الصواريخ. وأضاف أن «العدو حاول الإضرار بأنظمتنا الدفاعية والهجومية».
ولأول مرة، أعلنت إسرائيل السبت أنها هاجمت إيران، عدوتها اللدودة، وضربت أهدافا عسكرية ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني على أراضيها في الأول من أكتوبر. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد «وعدنا بعد ذلك بالرد بالقوة (...) هاجمت القوات الجوية إيران وضربت قدرات إيران الدفاعية وإنتاج الصواريخ».
وأدانت العديد من الدول في الشرق الأوسط الضربات الإسرائيلية، من بينها السعودية والعراق والإمارات وسوريا. ويعلن الحرس الثوري الإيراني وكذلك وزارة الدفاع بانتظام تصنيع أنواع جديدة من الصواريخ الطويلة والمتوسطة المدى. ويثير تطوير إيران قدراتها العسكرية قلق العديد من الدول، وفي مقدّمها الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين تعتبران ذلك تهديدا. في هذا السياق، اقترحت الحكومة الإيرانية الثلاثاء زيادة الميزانية العسكرية للبلاد ثلاث مرات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في مارس 2025.
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