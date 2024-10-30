إيران تقول إن إنتاج الصواريخ لم يتأثر بالضربات الإسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكّدت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬إنتاج‭ ‬الصواريخ‭ ‬لم‭ ‬تتأثر‭ ‬بعدما‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬ضرباتها‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أصابت‭ ‬منشآت‭ ‬لإنتاج‭ ‬الصواريخ‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬عزيز‭ ‬نصير‭ ‬زاده‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬أي‭ ‬انقطاع‮»‬‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الصواريخ‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬حاول‭ ‬الإضرار‭ ‬بأنظمتنا‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية‮»‬‭. ‬

ولأول‭ ‬مرة،‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت‭ ‬أنها‭ ‬هاجمت‭ ‬إيران،‭ ‬عدوتها‭ ‬اللدودة،‭ ‬وضربت‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬وعدنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بالرد‭ ‬بالقوة‭ (...) ‬هاجمت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬إيران‭ ‬وضربت‭ ‬قدرات‭ ‬إيران‭ ‬الدفاعية‭ ‬وإنتاج‭ ‬الصواريخ‮»‬‭. ‬

وأدانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬السعودية‭ ‬والعراق‭ ‬والإمارات‭ ‬وسوريا‭. ‬ويعلن‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬وكذلك‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬بانتظام‭ ‬تصنيع‭ ‬أنواع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬الطويلة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المدى‭. ‬ويثير‭ ‬تطوير‭ ‬إيران‭ ‬قدراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬قلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬وفي‭ ‬مقدّمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬اللتين‭ ‬تعتبران‭ ‬ذلك‭ ‬تهديدا‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬اقترحت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬زيادة‭ ‬الميزانية‭ ‬العسكرية‭ ‬للبلاد‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭. ‬