فريق البحرين سابعا في السلة.. وتاسعا في الطائرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أنهى‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬3×3‭) ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بمشاركة‭ ‬لاعبيه‭ ‬المتميزين‭ ‬محمد‭ ‬خليل،‭ ‬محمد‭ ‬فيصل،‭ ‬حسين‭ ‬السماهيجي،‭ ‬وخليل‭ ‬الخان‭.‬

وقد‭ ‬نجح‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬ثمين‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الأردن‭ ‬بنتيجة‭ ‬19‭-‬16،‭ ‬ليضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬

وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬ربع‭ ‬النهائية،‭ ‬واجه‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬تحدياً‭ ‬صعباً‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬الإيطالي‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬وبنتيجة‭ ‬16‭-‬9،‭ ‬ما‭ ‬أنهى‭ ‬رحلة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنتائج‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة،‭ ‬تمكن‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬جمعته‭ ‬بفريق‭ ‬إيطاليا،‭ ‬انتهت‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬لصالح‭ ‬البرازيل‭ ‬بنتيجة‭ ‬18‭-‬17‭. ‬

أما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬فقد‭ ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬سلوفينيا‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬النيجيري‭ ‬بنتيجة‭ ‬16‭-‬14‭.‬

الطائرة‭ ‬تاسعا

اختتم‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬للأولاد‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭.‬

ويتألف‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬علي‭ ‬سلطان‭ ‬وعلي‭ ‬يعقوب،‭ ‬اللذين‭ ‬قدما‭ ‬مستويات‭ ‬رائعة‭ ‬ليحققا‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬حاسم‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬سلوفينيا‭ ‬بشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬بنتائج‭ ‬21-18‭ ‬البحرين،‭ ‬11‭-‬21‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬و15‭-‬8‭ ‬البحرين‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬أحرز‭ ‬فريق‭ ‬المجر‭ (‬1‭) ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬والمركز‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشوطين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬فقد‭ ‬توج‭ ‬فريق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بورتوريكو‭ ‬بشوطين‭ ‬نظيفين،‭ ‬ليحصد‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬





انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬الطاولة

أنهى‭ ‬لاعبو‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16،‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬الصالة‭ (‬ B ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬اللاعب‭ ‬منصور‭ ‬مجيد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬تشان‭ ‬شواني،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬اللاعب‭ ‬حسين‭ ‬بوصفوان‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬دراجوس‭ ‬ألكسندرو‭.‬

أما‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬العلي‭ ‬فقد‭ ‬خسر‭ ‬مواجهته‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬آيزاك‭ ‬فرانك‭ ‬كينغهام‭. ‬