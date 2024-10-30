فريق البحرين سابعا في السلة.. وتاسعا في الطائرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أنهى فريق البحرين (2) لكرة السلة (3×3) مشاركته في الدورة بحصوله على المركز السابع في الترتيب العام، بمشاركة لاعبيه المتميزين محمد خليل، محمد فيصل، حسين السماهيجي، وخليل الخان.
وقد نجح الفريق البحريني في تحقيق فوز ثمين ضمن دور الـ16 على حساب فريق الأردن بنتيجة 19-16، ليضمن تأهله إلى الدور ربع النهائي.
وفي المواجهة ربع النهائية، واجه الفريق البحريني تحدياً صعباً أمام نظيره الإيطالي الذي يُعد من الفرق القوية في المسابقة، حيث انتهى اللقاء بفوز الفريق الإيطالي بفارق سبع نقاط وبنتيجة 16-9، ما أنهى رحلة البحرين في المنافسة على المراكز الأولى.
وفيما يتعلق بنتائج نهائي المسابقة، تمكن الفريق البرازيلي من حصد الميدالية الذهبية بعد مباراة مثيرة جمعته بفريق إيطاليا، انتهت بفارق نقطة واحدة لصالح البرازيل بنتيجة 18-17.
أما في منافسات الفتيات، فقد توج فريق سلوفينيا بالميدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره النيجيري بنتيجة 16-14.
الطائرة تاسعا
اختتم فريق البحرين (1) للكرة الطائرة الشاطئية للأولاد مشاركته في دورة الألعاب الرياضية المدرسية بحصوله على المركز التاسع في الترتيب العام، بعد أداء مميز شهد منافسة قوية خلال البطولة.
ويتألف الفريق البحريني من اللاعبين علي سلطان وعلي يعقوب، اللذين قدما مستويات رائعة ليحققا هذا الإنجاز بعد فوز حاسم على فريق سلوفينيا بشوطين مقابل شوط واحد، حيث انتهت المواجهة بنتائج 21-18 البحرين، 11-21 سلوفينيا، و15-8 البحرين.
وفيما يخص المراكز الأولى، أحرز فريق المجر (1) الميدالية الذهبية والمركز بعد تغلبه على فريق أوكرانيا بشوطين دون مقابل.
أما في منافسات الفتيات، فقد توج فريق الولايات المتحدة الأمريكية بالميدالية الذهبية بعد انتصاره على فريق بورتوريكو بشوطين نظيفين، ليحصد المركز الأول في الدورة.
انتهاء منافسات الطاولة
أنهى لاعبو البحرين في كرة الطاولة مشاركته في الدورة، بعد الخروج من دور الـ 16، في مباريات الأدوار النهائية التي أقيمت على الصالة ( B )، حيث خرج اللاعب منصور مجيد على يد اللاعب الصيني تشان شواني، فيما خرج اللاعب حسين بوصفوان على يد اللاعب الروماني دراجوس ألكسندرو.
أما اللاعب محمد العلي فقد خسر مواجهته التي جمعته مع اللاعب الإنجليزي آيزاك فرانك كينغهام.
MENAFN30102024000055011008ID1108835920