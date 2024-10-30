اليد يحصد الفضية والملاكمة يتوج بـ 23 ميدالية66 ميدالية ملونة حصيلة البحرين في دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفعت‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬حصيلة‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬إلى‭ ‬66‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة،‭ ‬منها‭ ‬13‭ ‬ذهبية،‭ ‬21‭ ‬فضية‭ ‬و32‭ ‬برونزية،‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الفرق‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ (‬1‭) ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬للملاكمة‭ ‬انجازاً‭ ‬كبيراً‭ ‬بحصد‭ ‬23‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭.‬

23‭ ‬ميدالية‭ ‬للملاكمة

حصد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬للملاكمة‭ ‬إنجازاً‭ ‬رياضياً‭ ‬مميزاً‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬توج‭ ‬بــ‭ ‬23‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬خلال‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الزنج،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الملاكمة‭ ‬المدرسية‭.‬

وجاءت‭ ‬الميداليات‭ ‬البحرينية‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬بواقع‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬8‭ ‬فضيات،‭ ‬و12‭ ‬برونزية‭.‬

في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬حقق‭ ‬اللاعب‭ ‬أمان‭ ‬الله‭ ‬ساحك‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جويل‭ ‬جي‭ ‬آر‭ ‬روزاس،‭ ‬شيريل‭ ‬روزاس،‭ ‬روان‭ ‬فقيه،‭ ‬وجون‭ ‬ميشيل‭ ‬الميداليات‭ ‬الفضية،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬محمد‭ ‬أمين،‭ ‬جيمس‭ ‬تيرنس،‭ ‬سيسيليا‭ ‬شاهين،‭ ‬وإيفان‭ ‬ليبان‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية،‭ ‬مشكّلين‭ ‬بذلك‭ ‬إضافة‭ ‬قوية‭ ‬لرصيد‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭.‬

وفي‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬تألق‭ ‬اللاعبون‭ ‬محمد‭ ‬ساحك‭ ‬وهارلي‭ ‬جيك‭ ‬بفوزهما‭ ‬بميداليات‭ ‬ذهبية،‭ ‬بينما‭ ‬أضافت‭ ‬صوفيا‭ ‬موسى،‭ ‬نيكيلان‭ ‬مودل،‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صومان،‭ ‬وإيفر‭ ‬جوي‭ ‬أربع‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬إلى‭ ‬حصيلة‭ ‬الفريق،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حصد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ليلى‭ ‬عبدالله،‭ ‬أنس‭ ‬عيسى،‭ ‬فواز‭ ‬حازم،‭ ‬زيد‭ ‬البدري،‭ ‬إبراهيم‭ ‬العجمي،‭ ‬يوسف‭ ‬بوزقرو،‭ ‬شروين‭ ‬فيلانويفا،‭ ‬وأرجي‭ ‬رييس‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية،‭ ‬ليعززوا‭ ‬بذلك‭ ‬سجل‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضي‭ ‬ويضيفوا‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المدرسي‭ ‬الدولي‭.‬

فريق‭ ‬البحرين‭ (‬1‭) ‬يحصد‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬

أحرز‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ (‬1‭) ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بالدورة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الصالات‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وانتهت‭ ‬المباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭-‬21‭ ‬لصالح‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬دعم‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء،‭ ‬وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬فقط‭ ‬وبواقع‭ ‬10‭-‬8‭.‬

ورغم‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني،‭ ‬استطاع‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فرض‭ ‬سيطرته‭ ‬والخروج‭ ‬بفوز‭ ‬ثمين‭ ‬منحهم‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬فيما‭ ‬نال‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تقديراً‭ ‬واسعاً‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬أهّله‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ومنافسة‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البطولة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬انتزاع‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بلغاريا‭ ‬بنتيجة‭ ‬47-29،‭ ‬حيث‭ ‬أظهر‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬سيطرة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬وأداءً‭ ‬قوياً‭ ‬طوال‭ ‬الشوطين‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬حقق‭ ‬فريق‭ ‬رومانيا‭ ‬انتصاراً‭ ‬مثيراً‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬بواقع‭ ‬26‭-‬25‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تنافساً‭ ‬قوياً‭ ‬حتى‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ليحرز‭ ‬الفريق‭ ‬الروماني‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بجدارة‭. ‬

كما‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬إيران‭ ‬بنتيجة‭ ‬24‭-‬14،‭ ‬ليضيف‭ ‬إنجازاً‭ ‬جديداً‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

أما‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ (‬2‭) ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بنين‭ ‬بنتيجة‭ ‬35‭-‬27،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬تطور‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإمكانات‭ ‬فرقها‭ ‬الشابة‭.‬