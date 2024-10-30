اليد يحصد الفضية والملاكمة يتوج بـ 23 ميدالية66 ميدالية ملونة حصيلة البحرين في دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفعت الفرق البحرينية حصيلة المملكة من الميداليات الملونة إلى 66 ميدالية ملونة، منها 13 ذهبية، 21 فضية و32 برونزية، بدورة الألعاب المدرسية الدولية (البحرين 2024)، التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 23 ولغاية 30 أكتوبر الجاري، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وكان آخر الميداليات الملونة التي حققتها الفرق البحرينية من نصيب فريق كرة اليد (1) الذي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، بعد خسارته للمباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي، فيما سجل فريق البحرين المدرسي للملاكمة انجازاً كبيراً بحصد 23 ميدالية ملونة.
23 ميدالية للملاكمة
حصد فريق البحرين للملاكمة إنجازاً رياضياً مميزاً في ختام منافسات رياضة الملاكمة في دورة الألعاب المدرسية، وذلك بعدما توج بــ 23 ميدالية ملونة خلال المنافسات التي أُقيمت على صالة النادي الأهلي في الزنج، والتي شهدت منافسة قوية بين نخبة من الأبطال العالميين في رياضة الملاكمة المدرسية.
وجاءت الميداليات البحرينية موزعة على المستويين الأول والثاني، بواقع 3 ميداليات ذهبية، 8 فضيات، و12 برونزية.
في المستوى الأول، حقق اللاعب أمان الله ساحك الميدالية الذهبية، فيما نال كل من جويل جي آر روزاس، شيريل روزاس، روان فقيه، وجون ميشيل الميداليات الفضية، بينما أحرز محمد أمين، جيمس تيرنس، سيسيليا شاهين، وإيفان ليبان الميداليات البرونزية، مشكّلين بذلك إضافة قوية لرصيد الفريق البحريني.
وفي المستوى الثاني، تألق اللاعبون محمد ساحك وهارلي جيك بفوزهما بميداليات ذهبية، بينما أضافت صوفيا موسى، نيكيلان مودل، عبدالرحمن صومان، وإيفر جوي أربع ميداليات فضية إلى حصيلة الفريق، في حين حصد كل من ليلى عبدالله، أنس عيسى، فواز حازم، زيد البدري، إبراهيم العجمي، يوسف بوزقرو، شروين فيلانويفا، وأرجي رييس ميداليات برونزية، ليعززوا بذلك سجل البحرين الرياضي ويضيفوا إنجازاً جديداً على المستوى المدرسي الدولي.
فريق البحرين (1) يحصد الميدالية الفضية في منافسات كرة اليد
أحرز فريق البحرين لكرة اليد (1) الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات كرة اليد بالدورة، وذلك بعد خسارته للمباراة النهائية أمام نظيره الفرنسي، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد في مجمع الصالات بأم الحصم.
وانتهت المباراة بنتيجة 29-21 لصالح الفريق الفرنسي، وسط حضور جماهيري كبير دعم الفريق البحريني طوال اللقاء، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الفريق الفرنسي بفارق هدفين فقط وبواقع 10-8.
ورغم الأداء المميز الذي قدمه الفريق البحريني، استطاع الفريق الفرنسي فرض سيطرته والخروج بفوز ثمين منحهم الميدالية الذهبية، فيما نال فريق البحرين تقديراً واسعاً على أدائه الرائع الذي أهّله للوصول إلى المباراة النهائية ومنافسة أحد الفرق القوية على مستوى البطولة.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق المملكة العربية السعودية من انتزاع المركز الثالث والتواجد على منصة التتويج، بعد فوزه الكبير على فريق بلغاريا بنتيجة 47-29، حيث أظهر الفريق السعودي سيطرة واضحة على مجريات اللقاء وأداءً قوياً طوال الشوطين.
وعلى صعيد منافسات الفتيات، حقق فريق رومانيا انتصاراً مثيراً على نظيره الفرنسي بواقع 26-25 في مباراة شهدت تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة، ليحرز الفريق الروماني المركز الأول بجدارة.
كما نجح فريق أوكرانيا في الظفر بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق إيران بنتيجة 24-14، ليضيف إنجازاً جديداً إلى منافسات الفتيات في البطولة.
أما فريق البحرين (2) فقد تمكن من تحقيق المركز الخامس في الترتيب العام بعد فوزه المستحق على فريق بنين بنتيجة 35-27، مما يبرز تطور كرة اليد المدرسية في البحرين وإمكانات فرقها الشابة.
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