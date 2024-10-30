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الـيـــوم مـؤتــمـر صـــحــفــي عــن جـــولـــة 3X3 الـعـــالـمـــيـة فـي البـحــــريـن

10/30/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تُقيم‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬3 x 3‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬مؤتمراً‭ ‬صحفياً‭ ‬عند‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إذ‭ ‬ستقام‭ ‬الجولة‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬ساحة‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي،‭ ‬والتي‭ ‬سيقام‭ ‬فيها‭ ‬المؤتمر‭ ‬اليوم‭ ‬أيضاً‭. ‬وتقدم‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬الدعوة‭ ‬لكافة‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬وتغطيته‭.‬

سيتحدث‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬لجولة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفاطمة‭ ‬الصيرفي‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬وعلاء‭ ‬مُدارا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬واجناسيو‭ ‬سوريانو‭ ‬رئيس‭ ‬فعاليات‭ ‬3 x 3‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬الفيبا‭).‬

وسيتم‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬وكذلك‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العوائد‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬سياحياً‭ ‬جراء‭ ‬استضافة‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬وكيفية‭ ‬الترويج‭ ‬لذلك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬كافة‭ ‬التطلعات‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬جراء‭ ‬إقامة‭ ‬جولات‭ ‬3 x 3‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

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