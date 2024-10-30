الـيـــوم مـؤتــمـر صـــحــفــي عــن جـــولـــة 3X3 الـعـــالـمـــيـة فـي البـحــــريـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تُقيم اللجنة المنظمة لجولة البحرين العالمية 3 x 3 لكرة السلة مؤتمراً صحفياً عند الرابعة من عصر اليوم الخميس، وذلك للحديث عن استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي، إذ ستقام الجولة يومي الجمعة والسبت، الأول والثاني من نوفمبر على ملاعب ساحة المرفأ المالي، والتي سيقام فيها المؤتمر اليوم أيضاً. وتقدم اللجنة المنظمة الدعوة لكافة وسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي وتغطيته.
سيتحدث في المؤتمر سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة المنظمة العليا لجولة البحرين، وفاطمة الصيرفي وزيرة السياحة، وعلاء مُدارا رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة، واجناسيو سوريانو رئيس فعاليات 3 x 3 في الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا).
وسيتم في المؤتمر التطرق إلى كافة الأمور المتعلقة باستضافة البحرين لهذا الحدث العالمي وكذلك الاستعدادات التي جرت في هذا الجانب، بالإضافة إلى العوائد التي ستعود على البحرين سياحياً جراء استضافة الجولة العالمية وكيفية الترويج لذلك، بالإضافة إلى معرفة كافة التطلعات من الاتحاد الدولي جراء إقامة جولات 3 x 3 في البحرين.
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