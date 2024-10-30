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روح لي مانز تنطلق في الحلبة من خلال سباق التحمل 8 ساعات

10/30/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تنطلق‭ ‬روح‭ ‬سباقات‭ ‬لي‭ ‬مانز‭ ‬التاريخية‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بانطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭ ‬للجولة‭ ‬الختامية‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬برعاية‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬واليوم‭ ‬الخميس‭ ‬تبدأ‭ ‬أولى‭ ‬فعالياته‭ ‬وتتواصل‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭.‬

وتدعو‭ ‬الحلبة‭ ‬جماهيرها‭ ‬للحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالسباق‭ ‬الختامي‭ ‬المليء‭ ‬بالسباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬الموجهة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬حيث‭ ‬ستفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الموافق‭ ‬1و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬6‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬يوم‭ ‬السباق‭ ‬السبت‭ ‬2‭ ‬نوفمبر‭ ‬تفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬من‭ ‬10:30‭ ‬صباحا‭ ‬وحتى‭ ‬10‭:‬30‭ ‬مساء‭.‬

ومنذ‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬بدء‭ ‬سائقي‭ ‬وفرق‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬بالوصول‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬ومسؤولي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬والسباق‭ ‬المساند‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬كأس‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الوفود‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬فريق‭ ‬الترحيب‭ ‬التابع‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وستبدأ‭ ‬الإثارة‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بانطلاق‭ ‬التجارب‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل،‭ ‬بينما‭ ‬تنطلق‭ ‬أول‭ ‬فعاليات‭ ‬بطولة‭ ‬تحدي‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بحصتي‭ ‬للتجارب‭ ‬الحرة،‭ ‬وتختتم‭ ‬فعاليات‭ ‬الخميس‭ ‬بالتجارب‭ ‬الثانية‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭.‬

وأول‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬11‭:‬15‭ ‬صباحا‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬البورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بحصة‭ ‬التجارب‭ ‬الأولى،‭ ‬وتليها‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬4‭:‬15‭ ‬مساء،‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬تنطلق‭ ‬أولى‭ ‬فعالياتها‭ ‬بالتجارب‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬12:15‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬الحصة‭ ‬الثانية‭ ‬للتجارب‭ ‬تنطلق‭ ‬كختام‭ ‬لفعاليات‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬5‭:‬30‭ ‬مساء‭. ‬

أما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬فبدأت‭ ‬الفعاليات‭ ‬بجولات‭ ‬الفرق‭ ‬وسائقي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للتحمل‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الحلبة‭ ‬العالمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحفل‭ ‬الترحيبي‭ ‬بالبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للتحمل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭.‬

الترفيه‭ ‬العائلي‭..‬

وستمتلئ‭ ‬أجواء‭ ‬الحلبة‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منافسات‭ ‬السباق،‭ ‬حيث‭ ‬الإثارة‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭. ‬وستمتلئ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬الاستعراضية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬ستبهر‭ ‬الجماهير‭ ‬بعروضها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الاستعراضية‭ ‬المثيرة‭.‬

وستمتلئ‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬الواقعة‭ ‬خلف‭ ‬المدرج‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬وأبرزها‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬سبيس‭ ‬جام‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال،‭ ‬سيتمكن‭ ‬جماهير‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة‭ ‬والمثيرة‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬اللذين‭ ‬ينطلق‭ ‬فيهما‭ ‬السباق،‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬عروض‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬المثيرة‭ ‬مع‭ ‬رميات‭ ‬رائعة،‭ ‬بينما‭ ‬يستمعون‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬جي‭ ‬مباشر‭ ‬يعزف‭ ‬أبرز‭ ‬الإيقاعات‭ ‬الرائعة‭.‬

وستمتلئ‭ ‬منطقة‭ ‬الفعاليات‭ ‬المخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة،‭ ‬وتشمل‭ ‬ألعابًا‭ ‬مثل‭ ‬لغز‭ ‬شخصية‭ ‬لوني‭ ‬تونز،‭ ‬وتحدي‭ ‬رميات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الحرة،‭ ‬وجدار‭ ‬التلوين،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭. ‬كما‭ ‬ستتاح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬غرفة‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬المثالية‭ ‬لتلك‭ ‬الصورة‭ ‬المثالية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تفويتها‭!‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتاح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬مقابلة‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ ‬توني‭ ‬سكواد،‭ ‬مع‭ ‬باقز‭ ‬باني‭ ‬ولولا‭ ‬باني،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفعالياته‭ ‬المميزة‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬العجلة‭ ‬الدوارة‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬جماهيرنا،‭ ‬كما‭ ‬ستجوب‭ ‬المنطقة‭ ‬الترفيهية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المتجولة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لترفيه‭ ‬جماهير‭ ‬وزوار‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬وأبرزها‭ ‬فرقة‭ ‬الشطرنج،‭ ‬لاعبي‭ ‬الأداء،‭ ‬طوال‭ ‬القامة‭ ‬والذين‭ ‬سيكونون‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لالتقاط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية،‭ ‬عازف‭ ‬الطبول‭ ‬ورسامي‭ ‬الوجوه‭ ‬للأطفال،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬فعالية‭ ‬تناسب‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يستمتع‭ ‬جماهيرنا‭ ‬بمعرض‭ ‬السيارات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬ستجذب‭ ‬بعض‭ ‬السيارات‭ ‬القديمة‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭ ‬وحصرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬رواد‭ ‬السباق‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬عشاق‭ ‬السيارات‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بأحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكاة‭ ‬السيارات،‭ ‬وتجربة‭ ‬إثارة‭ ‬السباقات‭ ‬عالية‭ ‬السرعة‭ ‬والقيادة‭ ‬الدقيقة‭ ‬والتحديات‭ ‬المثيرة‭. ‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العروض‭ ‬المسرحية‭ ‬الشيقة‭ ‬للأطفال‭ ‬وأبرزها‭ ‬عروض‭ ‬مغامرات‭ ‬القراصنة،‭ ‬وفرقة‭ ‬الفتيات،‭ ‬وفرقة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬إيقاف‭ ‬الإيقاع‮»‬،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بصنع‭ ‬الذكريات‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬كمحلات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬طول‭ ‬يومي‭ ‬السباق،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬متكاملة‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضورها‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بها،‭ ‬لذا‭ ‬ستكون‭ ‬فعالية‭ ‬عائلية‭ ‬متكاملة‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضورها‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بها‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬استمتاع‭ ‬زوار‭ ‬المهرجان‭ ‬بفعاليات‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوح،‭ ‬ويتميز‭ ‬سباق‭ ‬بابكو‭ ‬البحرين‭ ‬للتحمل‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بكونه‭ ‬سباقا‭ ‬مفتوحا‭ ‬للجماهير‭ ‬حيث‭ ‬سيتمكن‭ ‬حاملي‭ ‬تذاكر‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تجولهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البادوك‭ ‬المفتوحة‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بإثارة‭ ‬استعدادات‭ ‬وتجهيز‭ ‬الفرق‭ ‬والالتقاء‭ ‬بسائقيهم‭ ‬والتقاط‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭ ‬معهم‭.‬

وتعتبر‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬لحضور‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬رمزية‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭.‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬فقط‭ ‬للكبار‭ ‬و2‭.‬75‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬عاما‭ ‬والأطفال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬سيكون‭ ‬دخولهم‭ ‬مجانا،‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عنها‭ ‬الرجاء‭ ‬زيارة‭ ‬ >‭.‬ bahraingp ‭.‬ com ‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أطلقت‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مبادرة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستدامة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصل‭ ‬مبادرة‭ ‬التذاكر‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التبرع‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المبلغ‭ ‬نفسه‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬لدعم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البيئية‭ ‬المحلية،‭ ‬وستمول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بمضاعفة‭ ‬تغطية‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭.‬

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