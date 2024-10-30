روح لي مانز تنطلق في الحلبة من خلال سباق التحمل 8 ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تنطلق روح سباقات لي مانز التاريخية على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك من اليوم الخميس بانطلاق التجارب الحرة الأولى للجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات لموسم 2024 وذلك من خلال انطلاق سباق البحرين للتحمل 8 ساعات برعاية بابكو إنرجيز، واليوم الخميس تبدأ أولى فعالياته وتتواصل حتى يوم السبت 2 نوفمبر.
وتدعو الحلبة جماهيرها للحضور والاستمتاع بالسباق الختامي المليء بالسباقات الدولية والفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع أفراد العائلة، حيث ستفتح الحلبة أبوابها يومي الجمعة والسبت نهاية هذا الأسبوع الموافق 1و2 نوفمبر الجاري، يوم الجمعة 1 نوفمبر من 10:30 صباحا وحتى 6:30 مساء، بينما يوم السباق السبت 2 نوفمبر تفتح الأبواب من 10:30 صباحا وحتى 10:30 مساء.
ومنذ مطلع الأسبوع بدء سائقي وفرق البطولة العالمية للتحمل بالوصول لمملكة البحرين إلى جانب عدد من فرق ومسؤولي بطولة العالم والسباق المساند بطولة تحدي كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط، وكان في استقبال الوفود في مطار البحرين الدولي فريق الترحيب التابع لحلبة البحرين الدولية.
وستبدأ الإثارة من اليوم الخميس بانطلاق التجارب للبطولة العالمية للتحمل، بينما تنطلق أول فعاليات بطولة تحدي البورش كاريرا الشرق الأوسط بحصتي للتجارب الحرة، وتختتم فعاليات الخميس بالتجارب الثانية للبطولة العالمية.
وأول فعاليات اليوم تنطلق في 11:15 صباحا ضمن بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط بحصة التجارب الأولى، وتليها الحصة الثانية في 4:15 مساء، بطولة العالم للتحمل تنطلق أولى فعالياتها بالتجارب الأولى في 12:15 مساء، بينما الحصة الثانية للتجارب تنطلق كختام لفعاليات الخميس في 5:30 مساء.
أما يوم أمس فبدأت الفعاليات بجولات الفرق وسائقي بطولة العالم للتحمل على مضمار الحلبة العالمية، إلى جانب الحفل الترحيبي بالبطولة العالمية للتحمل في منطقة البادوك.
الترفيه العائلي..
وستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق، حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على السباق العالمي بل من خلال العديد من الفرق الاستعراضية والفعاليات الترفيهية. وستمتلئ المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي بالعديد من الفرق الاستعراضية العالمية التي ستبهر الجماهير بعروضها وبرامجها الاستعراضية المثيرة.
وستمتلئ المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي بالعديد من الفعاليات الترفيهية وأبرزها فعاليات «سبيس جام» المخصصة للأطفال، سيتمكن جماهير السباق من الاستمتاع بالكثير من الأنشطة الممتعة والمثيرة لجميع أفراد العائلة في اليومين اللذين ينطلق فيهما السباق، سيتمكنون من مشاهدة عروض كرة السلة المثيرة مع رميات رائعة، بينما يستمعون إلى دي جي مباشر يعزف أبرز الإيقاعات الرائعة.
وستمتلئ منطقة الفعاليات المخصصة للأطفال الصغار بالعديد من الأنشطة، وتشمل ألعابًا مثل لغز شخصية لوني تونز، وتحدي رميات كرة السلة الحرة، وجدار التلوين، على سبيل المثال لا الحصر. كما ستتاح العديد من فرص التقاط الصور التذكارية، بما في ذلك غرفة الأشعة فوق البنفسجية المثالية لتلك الصورة المثالية، مما يجعل هذه التجربة لا ينبغي تفويتها!
بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للزوار فرصة مقابلة أعضاء فرقة توني سكواد، مع باقز باني ولولا باني، لذا لا تفوتوا حضور السباق والاستمتاع بفعالياته المميزة.
إلى جانب وجود العجلة الدوارة العملاقة التي يعشقها جماهيرنا، كما ستجوب المنطقة الترفيهية العديد من الفرق المتجولة القادمة من مختلف أنحاء العالم لترفيه جماهير وزوار السباق العالمي وأبرزها فرقة الشطرنج، لاعبي الأداء، طوال القامة والذين سيكونون فرصة مثالية لالتقاط الكثير من الصور التذكارية، عازف الطبول ورسامي الوجوه للأطفال، سيكون هناك فعالية تناسب جميع أفراد العائلة.
ومن المقرر أيضًا أن يستمتع جماهيرنا بمعرض السيارات الكلاسيكية، ستجذب بعض السيارات القديمة الأكثر تميزًا وحصرية في العالم رواد السباق خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيتمكن عشاق السيارات أيضًا من الاستمتاع بأحدث أجهزة محاكاة السيارات، وتجربة إثارة السباقات عالية السرعة والقيادة الدقيقة والتحديات المثيرة.
بالإضافة إلى العروض المسرحية الشيقة للأطفال وأبرزها عروض مغامرات القراصنة، وفرقة الفتيات، وفرقة «لا يمكنك إيقاف الإيقاع»، فلا تفوتوا حضور السباق والاستمتاع بصنع الذكريات والتقاط الصور التذكارية.
إلى جانب توفر العديد من الخدمات الأساسية كمحلات الأطعمة والمشروبات طول يومي السباق، لذا ستكون فعالية عائلية متكاملة فلا تفوتوا حضورها والاستمتاع بها، لذا ستكون فعالية عائلية متكاملة فلا تفوتوا حضورها والاستمتاع بها.
إلى جانب استمتاع زوار المهرجان بفعاليات البادوك المفتوح، ويتميز سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات بكونه سباقا مفتوحا للجماهير حيث سيتمكن حاملي تذاكر السباق من متابعة السباق على المدرجات إلى جانب تجولهم في منطقة البادوك المفتوحة والاستمتاع بإثارة استعدادات وتجهيز الفرق والالتقاء بسائقيهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
وتعتبر أسعار التذاكر لحضور هذا السباق العالمي رمزية حيث تبلغ 5.5 دنانير بحرينية فقط للكبار و2.75 دينار بحريني من 3 حتى 12 عاما والأطفال أقل من 3 أعوام سيكون دخولهم مجانا، وللمزيد من المعلومات عنها الرجاء زيارة >. bahraingp . com .
وجدير بالذكر أن حلبة البحرين الدولية أطلقت للعام الثالث على التوالي مبادرة رائدة في مجالات الاستدامة وذلك من خلال تواصل مبادرة التذاكر الصديقة للبيئة، حيث سيتم التبرع بنسبة من سعر التذكرة إلى جانب المبلغ نفسه مقدم من بابكو إنرجيز لدعم عدد من المشاريع البيئية المحلية، وستمول هذه المبادرة برنامج زراعة أشجار القرم في البحرين، ويساهم بشكل فعال في التزام البحرين بمضاعفة تغطية أشجار القرم في المملكة بأربعة أضعاف بحلول عام 2035.
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