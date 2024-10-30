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مدربون ولاعبون يؤكدون قوة الدورةمنتخبنا الوطني لألعاب القوى يحقق نتائج إيجابية ومشرفة

10/30/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ - ‬تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬وتنافساً‭ ‬مثيراً،‭ ‬وأجواء‭ ‬حماسية،‭ ‬وسباقات‭ ‬قوية،‭ ‬إذ‭ ‬قدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات‭ ‬أداء‭ ‬تنافسياً‭ ‬ومستويات‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬والتي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬أمس‭.‬

ملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬رصد‭ ‬المنافسات‭ ‬المثيرة‭ ‬والقوية‭ ‬واستطلع‭ ‬آراء‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭.‬

أكبر‭ ‬البطولات

أشاد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وقال‭: ‬البطولة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كونها‭ ‬بطولة‭ ‬أولمبية‭ ‬مصغرة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المدرسي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬نالت‭ ‬استحسان‭ ‬الجميع‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭.‬

وتابع‭ ‬عبدالعزيز‭: ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬ميدالية‭ ‬ملونة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المسابقات‭ ‬يعد‭ ‬إنجازا‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والقوية‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬44‭ ‬دولة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬سوف‭ ‬نشاهدهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬كونهم‭ ‬هم‭ ‬النواة‭ ‬لمنتخبات‭ ‬العموم‭ ‬ومنتخبات‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الجيل‭ ‬المشارك‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المدرسي‭ ‬سوف‭ ‬يمثل‭ ‬مع‭ ‬كوكبة‭ ‬نجوم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬القادم‭ ‬2028‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والظفر‭ ‬بالميداليات‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

تنظيم‭ ‬رائع

أعرب‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬مشيمع‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المدرسي‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬وقال‭: ‬إنها‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الدورات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬منظمة‭ ‬كثيراً‭ ‬والتنافس‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬والمتسابقون‭ ‬أقوياء‭.‬

وتابع‭: ‬إننا‭ ‬سعداء‭ ‬وفخورون‭ ‬بتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية،‭ ‬لافتاً‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬6‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬يعكس‭ ‬معدن‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

راضون‭ ‬كل‭ ‬الرضا

وأوضحت‭ ‬ربا‭ ‬العمري‭ ‬المدربة‭ ‬المساعدة‭ ‬للمنتخب‭ ‬المدرسي‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬قائلة‭: ‬إننا‭ ‬راضون‭ ‬كل‭ ‬الرضا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبينا‭ ‬بتحقيقهم‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬للظهور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬قادم‭ ‬المنافسات‭.‬

شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف

وأعرب‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬نادر‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المدرسي‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬3000‭ ‬متر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬والتواجد‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تواجد‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭.‬

وتابع‭: ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬لا‭ ‬يوصف‭ ‬وسعيد‭ ‬بمشاركتي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية،‭ ‬فقد‭ ‬منحني‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الفرصة‭ ‬لإظهار‭ ‬قدراتي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭.‬

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