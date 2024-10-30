مدربون ولاعبون يؤكدون قوة الدورةمنتخبنا الوطني لألعاب القوى يحقق نتائج إيجابية ومشرفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق - تصوير: رضا جميل
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد اليوم الختامي من منافسات ألعاب القوى مشاركة واسعة من المواهب الشابة من مختلف الدول وتنافساً مثيراً، وأجواء حماسية، وسباقات قوية، إذ قدم العديد من اللاعبين واللاعبات أداء تنافسياً ومستويات فنية كبيرة، وذلك خلال دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين حتى 31 من شهر أكتوبر الجاري، والتي اختتمت منافساتها أمس.
ملحق «أخبار الخليج الرياضي» رصد المنافسات المثيرة والقوية واستطلع آراء اللاعبين والمدربين لمنتخبنا الوطني لألعاب القوى.
أكبر البطولات
أشاد محمد عبدالعزيز مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد ألعاب القوى بالمستوى المتميز الذي ظهر من خلاله لاعبو المنتخب الوطني، وقال: البطولة تعد من أكبر البطولات التي استضافتها مملكة البحرين في الفترة الأخيرة، كونها بطولة أولمبية مصغرة على المستوى المدرسي، لافتاً إلى أن الدورة نالت استحسان الجميع بمشاركة كبيرة من الفرق من مختلف الدول.
وتابع عبدالعزيز: إن تحقيق ميدالية ملونة في إحدى المسابقات يعد إنجازا كبيراً في ظل هذه المشاركة الكبيرة والقوية في ألعاب القوى، والتي تضم ما يقارب 44 دولة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعبين المشاركين في هذه الدورة سوف نشاهدهم في الألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس كونهم هم النواة لمنتخبات العموم ومنتخبات الفرق الأولى، كما أن هذا الجيل المشارك من منتخبنا الوطني المدرسي سوف يمثل مع كوكبة نجوم منتخبنا الوطني الأول في الأولمبياد القادم 2028 المنتخبات الوطنية لتحقيق النتائج الإيجابية والظفر بالميداليات بإذن الله.
تنظيم رائع
أعرب المدرب أحمد مشيمع مدرب المنتخب الوطني المدرسي لألعاب القوى البارالمبية عن سعادته بالمشاركة في دورة الألعاب المدرسية الدولية، وقال: إنها من أفضل الدورات، حيث كانت منظمة كثيراً والتنافس فيها على مستوى عال، والمتسابقون أقوياء.
وتابع: إننا سعداء وفخورون بتمثيل المملكة في هذه الدورة المدرسية الدولية، لافتاً أن تحقيق 6 ميداليات ملونة يعكس معدن اللاعب البحريني وقدرته على تحقيق الإنجازات في جميع المحافل الدولية.
راضون كل الرضا
وأوضحت ربا العمري المدربة المساعدة للمنتخب المدرسي لذوي العزيمة قائلة: إننا راضون كل الرضا على أداء لاعبينا بتحقيقهم الميداليات الملونة، لافتة إلى أن مثل هذه الدورات تمكنهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم للظهور بشكل أفضل في قادم المنافسات.
شعور لا يوصف
وأعرب اللاعب أحمد نادر لاعب المنتخب الوطني المدرسي لذوي العزيمة عن سعادته بحصوله على المركز الثاني في مسابقة 3000 متر ضمن منافسات ألعاب القوى، والتواجد على منصة التتويج، مبينًا أن الدورة تعتبر من الدورات القوية التي تشهد تواجد لاعبين مميزين.
وتابع: إنه شعور لا يوصف وسعيد بمشاركتي الأولى على مستوى الألعاب المدرسية بتحقيق الميدالية الفضية، فقد منحني هذا الحدث الفرصة لإظهار قدراتي وتحقيق الفوز، مؤكداً أنه سيسعى إلى مواصلة العمل الجاد لتحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة.
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