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عيسى بن سلمان بن حمد يطلع على الاستعدادات التحضيرية لانطلاقة موسم سباقات الخيل

10/30/2024 7:21:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬أهمية‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬والإمكانيات‭ ‬لمواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬وتبني‭ ‬المزيد‭ ‬منها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬المعهود‭ ‬ضمن‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬قيام‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفه‭ ‬بالصخير،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التحضيرية‭ ‬لانطلاقة‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬المستويات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬منشآت‭ ‬النادي‭ ‬ومرافقه‭ ‬التطويرية‭ ‬وإنجاح‭ ‬الموسم‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬اللوجستية‭ ‬اللازمة‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬ليكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬لخدمة‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬والزوار،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬بنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬للجميع‭ ‬مواصلة‭ ‬التوفيق‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬السباقات‭ ‬المقبل‭.‬

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