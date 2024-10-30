عيسى بن سلمان بن حمد يطلع على الاستعدادات التحضيرية لانطلاقة موسم سباقات الخيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أهمية تسخير كافة الجهود والإمكانيات لمواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التطويرية وتبني المزيد منها بما يسهم في نجاح موسم سباقات الخيل 2024-2025 بما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى مواصلة تعزيز قطاع سباقات الخيل على كافة الأصعدة وتحقيق المزيد من التميز المعهود ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى قيام سموه أمس بزيارة تفقدية لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفه بالصخير، بحضور عدد من المسؤولين بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث اطلع سموه على الاستعدادات التحضيرية لانطلاقة موسم سباقات الخيل 2024-2025 التي سيكون لها الدور الكبير في إبراز المستويات المتقدمة التي وصلت إليها منشآت النادي ومرافقه التطويرية وإنجاح الموسم.
وأشار سموه إلى أهمية تهيئة كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية اللازمة بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ليكون جاهزاً لخدمة جميع النواحي التنظيمية والفنية للمشاركين في السباقات والزوار، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها كافة الجهات العاملة في المشاريع التطويرية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، متمنياً سموه للجميع مواصلة التوفيق وتحقيق النجاح في موسم السباقات المقبل.
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