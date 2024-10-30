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ناصر بن حمد يطلع على مشاريع شركة مركز ماربيا لكرة القدم (أم أف سي)

10/30/2024 7:21:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬بحضور‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬استثمارات‭ ‬الزياني‭ ‬وراشد‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاستثمارات‭ ‬الزياني‭ ‬يرافقهما‭ ‬أندريه‭ ‬رولدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬ماربيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وكريستوفر‭ ‬كومين‭ ‬مدير‭ ‬الجولات‭ ‬والمباريات‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬كممثلين‭ ‬لشركة‭ ‬مركز‭ ‬ماربيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬أم‭ ‬أف‭ ‬سي‭).‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أم‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬حول‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الشركة‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتصميم‭ ‬المراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬الضخمة‭ ‬والمرافق‭ ‬العالمية‭ ‬لجذب‭ ‬الرياضيين،‭ ‬والفرق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للتدريب‭ ‬قبل‭ ‬المواسم‭ ‬الرياضية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬تجهيزات‭ ‬متخصصة‭ ‬للتدريب‭ ‬والتعافي‭ ‬والعناية‭ ‬الصحية‭ ‬ضمن‭ ‬بيئة‭ ‬شاملة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الرياضيين‭ ‬المحترفين‭.‬

ويهدف‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬العالمية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لتكون‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬بارزة‭ ‬للتدريب‭ ‬العالي‭ ‬الأداء‭ ‬والسياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومما‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬أرض‭ ‬خصبة‭ ‬ورئيسية‭ ‬للتدريب‭ ‬النخبوي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

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