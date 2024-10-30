ناصر بن حمد يطلع على مشاريع شركة مركز ماربيا لكرة القدم (أم أف سي)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحضور أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة كلا من زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة استثمارات الزياني وراشد زايد الزياني الرئيس التنفيذي لاستثمارات الزياني يرافقهما أندريه رولدان الرئيس التنفيذي لمركز ماربيا لكرة القدم وكريستوفر كومين مدير الجولات والمباريات الودية في نادي مانشستر يونايتد، كممثلين لشركة مركز ماربيا لكرة القدم (أم أف سي).
وخلال اللقاء، استمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى شرح مفصل من شركة أم أف سي حول سبل التعاون في مجال السياحة الرياضية، حيث استعرضت الشركة خبرتها في إعداد وتصميم المراكز الرياضية الضخمة والمرافق العالمية لجذب الرياضيين، والفرق من جميع أنحاء العالم للتدريب قبل المواسم الرياضية، من ضمنها تجهيزات متخصصة للتدريب والتعافي والعناية الصحية ضمن بيئة شاملة تلبي احتياجات الرياضيين المحترفين.
ويهدف المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الاطلاع على عدد من التجارب العالمية المتميزة التي تهدف إلى تعزيز السياحة الرياضية في المملكة وتسهم في تعزيز الروابط مع الشركات العالمية لتكون البحرين وجهة بارزة للتدريب العالي الأداء والسياحة الرياضية، ومما يجعل منها أرض خصبة ورئيسية للتدريب النخبوي في الشرق الأوسط.
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