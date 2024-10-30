إسحاق إبراهيم إسحاق رئيسا لاتحاد رفع الأثقال بالتزكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
جددت الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لرفع الأثقال ثقتها في إسحاق إبراهيم إسحاق لرئاسة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال الذي فاز بالتزكية لدورة انتخابية جديدة 2024 - 2028 وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد الثلاثاء الماضي.
كما فاز تسعة أعضاء بالتزكية وهم كلا من طارق سهيل البستكي، علي ابوالقاسم عبدالغفار، السيد هادي كامل آل شرف، فهد علي يوسف، بدور علي الشملان، يوسف فريد المؤيد، روان خالد إبراهيم بهزاد، حسين إبراهيم العفو.
وبهذه المناسبة أعرب إسحاق إبراهيم إسحاق عن بالغ شكره وتقديره للأندية أعضاء الجمعية العمومية التي زكته لمنصب الرئاسة لدورة انتخابية جديدة، مؤكدا حرص مجلس الإدارة الجديد للعمل وفق توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.
وأضاف « لقد كانت دورة انتخابية ناجحة حققنا فيها العديد من البطولات العالمية والقارية والإقليمية والأهم تحقيق أول ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024 في أول مشاركة للعبة في الأولمبياد ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة خصوصا وأننا مقبلين على استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم لرفع الأثقال والتي نسعى فيها لتحقيق إنجاز عالمي جديد مع نجاح الاستضافة”.
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