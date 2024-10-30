إسحاق إبراهيم إسحاق رئيسا لاتحاد رفع الأثقال بالتزكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

جددت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بالتزكية‭ ‬لدورة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة‭ ‬2024‭ - ‬2028‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬تسعة‭ ‬أعضاء‭ ‬بالتزكية‭ ‬وهم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬طارق‭ ‬سهيل‭ ‬البستكي،‭ ‬علي‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬عبدالغفار،‭ ‬السيد‭ ‬هادي‭ ‬كامل‭ ‬آل‭ ‬شرف،‭ ‬فهد‭ ‬علي‭ ‬يوسف،‭ ‬بدور‭ ‬علي‭ ‬الشملان،‭ ‬يوسف‭ ‬فريد‭ ‬المؤيد،‭ ‬روان‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬بهزاد،‭ ‬حسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬العفو‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬إسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬إسحاق‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للأندية‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬التي‭ ‬زكته‭ ‬لمنصب‭ ‬الرئاسة‭ ‬لدورة‭ ‬انتخابية‭ ‬جديدة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للعمل‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬دورة‭ ‬انتخابية‭ ‬ناجحة‭ ‬حققنا‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬والقارية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والأهم‭ ‬تحقيق‭ ‬أول‭ ‬ميدالية‭ ‬أولمبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬ونتطلع‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬القادمة‭ ‬خصوصا‭ ‬وأننا‭ ‬مقبلين‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬والتي‭ ‬نسعى‭ ‬فيها‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬نجاح‭ ‬الاستضافة”‭.‬



