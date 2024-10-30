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الكوس: البطولات العربية تجمع رياضي مؤثر للشباب العربي

10/30/2024 7:21:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الكويتي‭ ‬المخضرم‭ ‬الكابتن‭ ‬بدر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الكوس‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المدربين‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬أن‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬سواء‭ ‬للمنتخبات‭ ‬أو‭ ‬الأندية‭ ‬منذ‭ ‬نشأته‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬وحتي‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬تجمع‭ ‬رياضي‭ ‬مهم،‭ ‬ومؤثر‭ ‬للشباب‭ ‬العربي،‭ ‬وداعم‭ ‬للروح‭ ‬القومية‭ ‬العربية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬اندماج‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬نسق‭ ‬رياضي‭ ‬مميز،‭ ‬ترك‭ ‬أثره‭ ‬في‭ ‬وجدان‭ ‬جميع‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مستوياتهم‭ ‬لاعبين‭ ‬ومدربين‭ ‬وأجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية‭.‬

ولفت‭ ‬الكوس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لمس‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت،‭ ‬ومدربا‭ ‬وإداريا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكويتية،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬كشفت‭ ‬مدى‭ ‬تأثيرها‭ ‬في‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬ودورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬جوانبها،‭ ‬مشيدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بحرص‭ ‬جميع‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعبة‭ ‬

الذي‭ ‬يبذل‭ ‬القائمون‭ ‬عليه‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬لإخراج‭ ‬البطولات‭ ‬بالشكل‭ ‬والمستوى‭ ‬اللائقين‭.‬

وتمنى‭ ‬الكوس‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬طمعا‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬أمتنا‭ ‬العربية‭ ‬وشبابها‭ .‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬عاصر‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب‭ ‬وإداري‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬فوائدها‭ ‬تواصل‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬مع‭ ‬بعضه‭ ‬بعضا‭ ‬رياضيا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬وسياحيا،‭ ‬وأثمرت‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬تكوين‭ ‬صداقات‭ ‬ومحبة،‭ ‬وتركت‭ ‬ذكريات‭ ‬جميلة‭ ‬شملت‭ ‬منظومة‭ ‬اللعبة‭ ‬العربية‭.‬

وتوقف‭ ‬الكوس‭ ‬عند‭ ‬مرحلة‭ ‬انتقال‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬انطلقت‭ ‬البطولات،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬محمد‭ ‬حمادة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد،‭ ‬ليتبعه‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬المشوار،‭ ‬وما‭ ‬يقدمه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬فراس‭ ‬الحلواجي‭ ‬من‭ ‬أدوار‭.‬

ويرى‭ ‬الإداري‭ ‬المخضرم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬العربية‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬نسقها‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وخاصة‭ ‬الخليجية‭ ‬منها،‭ ‬وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬يمثل‭ ‬الحصان‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭ ‬كسب‭ ‬الذهب،‭ ‬وكذلك‭ ‬قطر،‭ ‬ولا‭ ‬ننسى‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأول‭ ‬بطولة‭ ‬عام‭ ‬77‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبي‭ ‬مصر‭ ‬تونس‭ ‬المتميزين‭.‬

وتابع‭: ‬وقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية،‭ ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬والاستعدادات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يظهرها‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬استحقاق‭ ‬رياضي‭ ‬جديد‭.‬

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