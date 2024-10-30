فوز البديع وبوري.. وتعادل أم الحصم مع البسيتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬البديع‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬البديع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬عند‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والبسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬لكليهما،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬ورفع‭ ‬البسيتين‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬‮

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وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬فاز‭ ‬بوري‭ ‬على‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬حصد‭ ‬بوري‭ ‬نقطته‭ ‬السابعة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬التضامن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬ما‭ ‬أبقاه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير‭.‬