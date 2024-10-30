فوز البديع وبوري.. وتعادل أم الحصم مع البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت مساء أمس الأربعاء الجولة الخامسة من منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت المباراة الأولى فوز فريق البديع على مدينة عيسى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة رفع البديع رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد مدينة عيسى عند 4 نقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الرفاع.
وفي اللقاء الثاني تعادل فريقا أم الحصم والبسيتين بهدف لكليهما، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي بالماحوز، وبهذه النتيجة رفع أم الحصم رصيده إلى 7 نقاط، ورفع البسيتين رصيده إلى 10 نقاط.
وفي اللقاء الأخير فاز بوري على التضامن بنتيجة ثلاثة أهداف من دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة حمد، وبهذه النتيجة حصد بوري نقطته السابعة، في حين بقي التضامن من دون رصيد ما أبقاه بالمركز الأخير.
MENAFN30102024000055011008ID1108835909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.