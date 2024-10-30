منتخبنا يستأنف تدريباته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استأنف منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بقيادة مدربه الأرجنتيني إليقيتا تدريباته المحلية في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وعلى فترتين صباحية ومسائية بعد العودة من معسكره في الدوحة.
وكان منتخبنا قد شد رحاله خلال الفترة المنصرمة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإقامة معسكره التدريبي هناك، إذ خاض من خلاله عديد المباريات مع الأندية القطرية، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية 23 التي تحتضنها المملكة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 11 نوفمبر القادم.
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