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منتخبنا يستأنف تدريباته

10/30/2024 7:21:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استأنف‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬تدريباته‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعلى‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬شد‭ ‬رحاله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المنصرمة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬هناك،‭ ‬إذ‭ ‬خاض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬عديد‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬القطرية،‭ ‬وذلك‭ ‬تحضيرا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

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