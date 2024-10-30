ميديما تخضع لجراحة جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر - (أ ب): خضعت اللاعبة فيفيان ميديما نجمة فريق مانشستر سيتي لكرة القدم النسائية لعملية جراحية جديدة في ركبتها اليسرى، وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي، أمس الأربعاء.
وأصيبت مهاجمة هولندا البالغة من العمر 28 عاما بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لأول مرة في ديسمبر 2022 عندما كانت بصفوف فريق آرسنال، لتغيب عن الملاعب غالبية العام التالي، بما في ذلك كأس العالم للسيدات 2023.
وقال مانشستر سيتي إن ميديما احتاجت إلى عملية جراحية بسيطة في الموسم الماضي، وأجرت جراحة ثانية ناجحة. ولم يحدد النادي الإنجليزي موعد عودة اللاعبة للمباريات، علما بأن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري ومجموعته في دوري أبطال أوروبا للسيدات، بسجل خال من الهزائم. وفاز مانشستر سيتي على برشلونة بطل أوروبا في 9 أكتوبر، وسيلتقي الفريقان مجددا في إسبانيا يوم 18 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات.
ولم تنضم ميديما لقائمة منتخب هولندا في الأسبوع الماضي قبل مباراتين وديتين، سعيا للتعافي من إصابتها بشكل تام.
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