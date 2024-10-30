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ميديما تخضع لجراحة جديدة

10/30/2024 7:21:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬خضعت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فيفيان‭ ‬ميديما‭ ‬نجمة‭ ‬فريق‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬ركبتها‭ ‬اليسرى،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنه‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأصيبت‭ ‬مهاجمة‭ ‬هولندا‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬بصفوف‭ ‬فريق‭ ‬آرسنال،‭ ‬لتغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬غالبية‭ ‬العام‭ ‬التالي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬إن‭ ‬ميديما‭ ‬احتاجت‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وأجرت‭ ‬جراحة‭ ‬ثانية‭ ‬ناجحة‭. ‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬موعد‭ ‬عودة‭ ‬اللاعبة‭ ‬للمباريات،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬ومجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬للسيدات،‭ ‬بسجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭. ‬وفاز‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬بطل‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وسيلتقي‭ ‬الفريقان‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بدور‭ ‬المجموعات‭.‬

ولم‭ ‬تنضم‭ ‬ميديما‭ ‬لقائمة‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬سعيا‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬إصابتها‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭.‬


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