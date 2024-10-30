دورتموند يجدد ثقته في شاهين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
هانوفر - (د ب أ): جددت إدارة نادي بوروسيا دورتموند ثقتها في نوري شاهين، مدرب الفريق، بعد الخروج من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.
وودع دورتموند كأس ألمانيا مبكرا، عقب خسارته صفر/1 أمام مضيفه فولفسبورج، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمسابقة.
وعند سؤاله عن معنى الخروج من الدور الثاني بالنسبة إلى شاهين، رد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، قائلا «لا شيء».
أضاف كيل «سنقف معا. وسنجتاز هذه المحنة معا»، مضيفا «هذه ليست حالة لم يتعامل معها بوروسيا دورتموند في الماضي». وأحرز يوناس ويند هدف الفوز لفولفسبورج في الدقيقة 116 ليتلقى دورتموند هزيمته الثالثة في 8 أيام فقط، بعد خسارته 2/5 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، و1/2 أمام أوجسبورج بالدوري الألماني. وصرح شاهين «ماذا يمكنني أن أقول؟ هل هذا لا يؤلمني؟ بالطبع يؤلمني».
لكنه في الوقت ذاته أكد أنه يشعر بثقة المسؤولين في النادي، حيث قال «بنسبة ألف في المائة. لدي هذا الشعور. نحن نمضي في هذا الطريق معا».
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