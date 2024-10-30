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دورتموند يجدد ثقته في شاهين

10/30/2024 7:21:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

هانوفر‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬جددت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬نوري‭ ‬شاهين،‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق،‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وودع‭ ‬دورتموند‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬مبكرا،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬صفر‭/‬1‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬فولفسبورج،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للمسابقة‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬معنى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شاهين،‭ ‬رد‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل،‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لدورتموند،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬كيل‭ ‬‮«‬سنقف‭ ‬معا‭. ‬وسنجتاز‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬معا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬حالة‭ ‬لم‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وأحرز‭ ‬يوناس‭ ‬ويند‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لفولفسبورج‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬116‭ ‬ليتلقى‭ ‬دورتموند‭ ‬هزيمته‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬2‭/‬5‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬و1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬أوجسبورج‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭. ‬وصرح‭ ‬شاهين‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول؟‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يؤلمني؟‭ ‬بالطبع‭ ‬يؤلمني‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬يشعر‭ ‬بثقة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬‮«‬بنسبة‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬لدي‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭. ‬نحن‭ ‬نمضي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬معا‮»‬‭. ‬



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