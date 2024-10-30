يويفا سيستثمر مليار يورو في كرة السيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوزان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬باستثمار‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬لتطوير‭ ‬الكرة‭ ‬النسائية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬مركزا‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجذور،‭ ‬والاحتراف‭ ‬العالي‭ ‬المستوى‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬

وأطلق‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إيقافه‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬الثاني‭ ‬المخصص‭ ‬للاعبات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬استراتيجية‭ ‬أولى‭ ‬معلنة‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬رافقت‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الدخل،‭ ‬وعدد‭ ‬اللاعبات‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬القارة‭.‬

ولمواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬تحدد‭ ‬المنظمة‭ ‬القارية‭ ‬احتياجات‭ ‬تدريبية‭ ‬‮«‬لاعبات،‭ ‬مدربات،‭ ‬وحكام‭ ‬ذو‭ ‬نوعية‭ ‬وبأعداد‭ ‬كافية‮»‬،‭ ‬وإضفاء‭ ‬الطابع‭ ‬الاحترافي‭ ‬على‭ ‬الدوريات‭ ‬والتطوير‭ ‬التجاري‭ ‬للمسابقات‭.‬

ويلتزم‭ ‬يويفا‭ ‬باستثمار‭ ‬‮«‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬المسابقات‮»‬‭ ‬واحتياطاته‭ ‬الخاصة‭ ‬‮«‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‮»‬‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬الجذور‭ ‬وتطوير‭ ‬مسابقاته‭.‬

والبطولة‭ ‬الأبرز‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭ ‬هي‭ ‬دوري‭ ‬بطلات‭ ‬أوروبا‭ ‬الذي‭ ‬سيشهد‭ ‬نظاما‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬مرتكزا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬لدى‭ ‬الرجال،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬18‭ ‬فريقا‭. ‬وعلى‭ ‬صورة‭ ‬يوروبا‭ ‬ليغ‭ ‬وكونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬سيطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬مسابقة‭ ‬ثانية‭ ‬للسيدات‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬للمنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬سويسرا‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و27‭ ‬يوليو‭ ‬2025‭.‬

وبحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬يهدف‭ ‬يويفا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ست‭ ‬بطولات‭ ‬محترفة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل،‭ ‬و5‭ ‬آلاف‭ ‬لاعبة‭ ‬محترفة‭ ‬في‭ ‬القارة‮»‬،‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاث‭ ‬بطولات‭ ‬و3049‭ ‬لاعبة‭ ‬راهنا،‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬الرياضة‭ ‬الجماعية‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‮»‬‭.‬