كلوب يتعهد الدفاع عن حقوق اللاعبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬ناطقا‭ ‬باسم‭ ‬اللاعبين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دوره‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬اللاعبين‭ ‬ورفاهيتهم‭. ‬وفي‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬أن‭ ‬كلوب‭ ‬سيتولى‭ ‬منصب‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يناير،‭ ‬ليشرف‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬الشركة‭ (‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬ونيويورك‭ ‬الأميركي‭ ‬وسالزبورغ‭ ‬النمسوي‭).‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬تدوين‭ ‬‮«‬بودكاست‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ألمانيا‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬توني‭ ‬كروس،‭ ‬وصف‭ ‬كلوب‭ ‬الوظيفة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬رائعة‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬انتقادات‭ ‬بعض‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الألمان‭ ‬لقراره‭ ‬قبول‭ ‬الدور‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ذات‭ ‬شأن‭ ‬كبير‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كلوب‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬ومصالح‭ ‬اللاعبين‭.‬

وتحدث‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عامًا‭ ‬بانتظام‭ ‬عن‭ ‬رفاهية‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬تولى‭ ‬بها‭ ‬تدريب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأندية،‭ ‬منتقدا‭ ‬كثافة‭ ‬المباريات‭ ‬والوقت‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬ناطقا‭ ‬باسم‭ ‬اللاعبين‭. ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ - ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالٍ،‭ ‬يجب‭ ‬تقليص‭ ‬العدد‭. ‬أو‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديك‭ ‬تشكيلات‭ ‬أوسع،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬سيكون‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬داخليا‭ ‬طوال‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬كلوب‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الذين‭ ‬ينتقدون‭ ‬نموذج‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬متعدد‭ ‬الأندية‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نادي‭ ‬لايبزيغ‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬عمري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭. ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الغباء‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭. ‬لكنني‭ ‬أحتفظ‭ ‬بالحق‭ ‬في‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬مهما‭ ‬جدا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وأكدّ‭ ‬كلوب‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬التدريب،‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬مع‭ ‬ألمانيا‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬كان‭ ‬خياري‭ ‬الحقيقي‭ ‬الوحيد‭ (‬الآخر‭) ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬مدربا‭ ‬لمنتخب‭ ‬وطني‭. ‬لكنني‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مدربا‭ ‬بعد‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬كلوب‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬للمدرب‭ ‬الألماني‭ ‬الحالي‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬سنكون‭ ‬جميعا‭ ‬سعداء‭ ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬يوليان‭ ‬لـ‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وفاز‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‮»‬‭.‬