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الفيضانات تؤجل مباريات كأس ملك إسبانيا

10/30/2024 7:21:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فلنسية‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬تأجلت‭ ‬مباراتا‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لفريقي‭ ‬فلنسية‭ ‬وليفانتي‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬شخصا‭ ‬وتسببت‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسبانيا‭.‬

وضربت‭ ‬إسبانيا‭ ‬فيضانات‭ ‬مفاجئة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حولت‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬إلى‭ ‬أنهار،‭ ‬وعطلت‭ ‬خطوط‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والطرق‭ ‬السريعة،‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬كارثة‭ ‬طبيعية‭ ‬تضرب‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬الفترات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتسابقت‭ ‬الأندية‭ ‬ونجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والرياضات‭ ‬الأخرى‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬ولوكا‭ ‬مودريتش‭ ‬وسيرجيو‭ ‬راموس‭ ‬ودييجو‭ ‬سيميوني‭ ‬وتيبو‭ ‬كورتوا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬رسائل‭ ‬دعم‭ ‬المتضررين‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وقال‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بالحزن‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬ونتضامن‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الكارثة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬وقف‭ ‬لاعبو‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬دقيقة‭ ‬صمت‭ ‬قبل‭ ‬التدريبات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬فلنسية‭ ‬ضد‭ ‬بارلا‭ ‬إسكولا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لكأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بينما‭ ‬يحل‭ ‬ليفانتي‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بونتيفيدرا‭.‬

ومن‭ ‬المحتمل‭ ‬إلغاء‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬إسبانيا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وقد‭ ‬يتأجل‭ ‬لقاء‭ ‬فلنسية‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬إلى‭ ‬موعد‭ ‬آخر‭.‬

كما‭ ‬توجد‭ ‬شكوك‭ ‬بشأن‭ ‬سباق‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬موتو‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬فلنسية‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬بعد‭ ‬الأضرار‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بمضمار‭ ‬ريكاردو‭ ‬تورمو‭. ‬وتغير‭ ‬موعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الإسباني‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباك‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إسبانيا‭.‬


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