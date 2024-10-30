الفيضانات تؤجل مباريات كأس ملك إسبانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فلنسية - (أ ب): تأجلت مباراتا كأس ملك إسبانيا لكرة القدم لفريقي فلنسية وليفانتي بسبب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 60 شخصا وتسببت في دمار في جنوب إسبانيا.
وضربت إسبانيا فيضانات مفاجئة الثلاثاء حولت الشوارع في القرى إلى أنهار، وعطلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة، في أسوأ كارثة طبيعية تضرب دولة أوروبية في الفترات الأخيرة.
وتسابقت الأندية ونجوم كرة القدم والرياضات الأخرى بمن فيهم فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وسيرجيو راموس ودييجو سيميوني وتيبو كورتوا في نشر رسائل دعم المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: «نشعر بالحزن الشديد في ريال مدريد، ونتضامن مع جميع المتضررين من الكارثة».
كما وقف لاعبو مدريد وبرشلونة دقيقة صمت قبل التدريبات أمس الأربعاء. وكان من المقرر أن يلعب فلنسية ضد بارلا إسكولا في الدور الأول لكأس ملك إسبانيا، أمس الأربعاء، بينما يحل ليفانتي ضيفا على بونتيفيدرا.
ومن المحتمل إلغاء المباريات الأخرى في كأس ملك إسبانيا التي تقام منتصف الأسبوع، وقد يتأجل لقاء فلنسية ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل إلى موعد آخر.
كما توجد شكوك بشأن سباق الدراجات النارية موتو جي بي الذي سيقام في فلنسية بعد أسبوعين بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بمضمار ريكاردو تورمو. وتغير موعد عدد من مباريات دوري كرة السلة الإسباني بسبب ارتباك حركة السفر في جميع أنحاء إسبانيا.
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