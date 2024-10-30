هايسنس أول راعية لكأس العالم للأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شنغهاي - (أ ف ب): أصبحت شركة هايسنس الصينية لتصنيع الإلكترونيات الراعي الرسمي الأول لكأس العالم للأندية المثيرة للجدل عام 2025، بعدما أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الأربعاء.
وتعرّض مونديال الأندية بحلته الجديدة والمقرر اقامته في الولايات المتحدة لانتقادات شديدة نظرا إلى زيادته عدد المباريات على كاهل اللاعبين، في حين لم تعلن بعد الهيئة الكروية الأعلى في العالم ابرام أي صفقات للنقل التلفزيوني.
وشهدت النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية مشاركة سبعة فرق لكنّ النسخة المستحدثة ستضم 32 ناديا بما فيها ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.
وقال الاتحاد الدولي في بيان إن الشراكة مع شركة هايسنس «تمهد الطريق لمزيد من صفقات الرعاية لبطولة الاتحاد الدولي الجديدة للأندية والتي سيتم إعلانها في الأسابيع المقبلة».
وأشار رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو في شنغهاي الى أنّ «التزام هايسنس بالابتكار والتكنولوجيا يتماشى مع رؤيتنا لهذه البطولة، التي ستجمع أفضل 32 فريقا من جميع أنحاء العالم لاحتفال لا ينسى لرياضتنا والتي ستحدث ثورة في كرة القدم على مستوى الأندية».
وأصبحت شركة هايسنس راعية لكأس العالم قبل البطولة التي أقيمت في روسيا عام 2018.
وأعلن إنفانتينو قبل مدة أن فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات سيقصّ شريط المسابقة على ملعب هارد روك، وهو الملعب الذي يعتمده فريق ميامي دولفينز في دوري كرة القدم الأمريكية، في 15 يونيو.
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