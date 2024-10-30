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هايسنس أول راعية لكأس العالم للأندية

10/30/2024 7:21:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شنغهاي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصبحت‭ ‬شركة‭ ‬هايسنس‭ ‬الصينية‭ ‬لتصنيع‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬الأول‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬بعدما‭ ‬أبرمت‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتعرّض‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭ ‬والمقرر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬زيادته‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬اللاعبين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬بعد‭ ‬الهيئة‭ ‬الكروية‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ابرام‭ ‬أي‭ ‬صفقات‭ ‬للنقل‭ ‬التلفزيوني‭.‬

وشهدت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬مشاركة‭ ‬سبعة‭ ‬فرق‭ ‬لكنّ‭ ‬النسخة‭ ‬المستحدثة‭ ‬ستضم‭ ‬32‭ ‬ناديا‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬هايسنس‭ ‬‮«‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬صفقات‭ ‬الرعاية‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬الجديدة‭ ‬للأندية‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬السويسري‭ ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ ‬الى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬هايسنس‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬أفضل‭ ‬32‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬لاحتفال‭ ‬لا‭ ‬ينسى‭ ‬لرياضتنا‭ ‬والتي‭ ‬ستحدث‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‮»‬‭.‬

وأصبحت‭ ‬شركة‭ ‬هايسنس‭ ‬راعية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وأعلن‭ ‬إنفانتينو‭ ‬قبل‭ ‬مدة‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬الفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬سيقصّ‭ ‬شريط‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬هارد‭ ‬روك،‭ ‬وهو‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬يعتمده‭ ‬فريق‭ ‬ميامي‭ ‬دولفينز‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يونيو‭.‬


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