قمة بين الهلال والاتحاد في دور الثمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - ‬الأول‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ضد‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭.‬

وسيحل‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭.‬

وأسفرت‭ ‬باقي‭ ‬مواجهات‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وضيفه‭ ‬الفيحاء،‭ ‬بينما‭ ‬سيحل‭ ‬الجبلين‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الرائد،‭ ‬ويلعب‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭.‬

وسيحدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬توقيت‭ ‬المباريات‭ ‬والملاعب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬6‭ ‬و7‭ ‬يناير‭ ‬2025‭. ‬