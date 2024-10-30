أتلتيكو مينيرو إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
بوينوس ايرس - (أ ف ب): حجز أتلتيكو مينيرو البرازيلي مكانا له في نهائي كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية في كرة القدم، بعد تعادله دون أهداف مع مضيفه ريفربلايت الأرجنتيني على ملعب مونومنتال في بوينوس أيرس.
وكان أتلتيكو مينيرو، حامل لقب 2013، قد قطع شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي بفوزه ذهابا على أرضه 3-0 بفضل ثنائية المخضرم ديفرسون وهدف ثالث لباولينيو. وفي مباراة الإياب، سيطر فريق المدرب مارسيلو غاياردو على المجريات وسدد 35 مرة على مرمى أتلتيكو مقابل خمس مرات للفريق البرازيلي. لكن اللفريق الأرجنتيني عجز عن هز الشباك، أمام دفاع صلب لتشكيلة أتلتيكو التي يشرف عليها المدافع الأرجنتيني الدولي السابق غابريال ميليتو. وسيكون النهائي مواجهة برازيلية على الأرجح للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات، بعد الفوز الكبير لبوتافوغو 5-0 ذهابا، ما وضعه على عتبة النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
وسيطرت الفرق البرازيلية على لقب البطولة الموازية لدوري أبطال أوروبا، في آخر خمس سنوات، فيما يحمل إندبندينتي الأرجنتيني الرقم القياسي بسبعة ألقاب أمام مواطنه بوكا جونيورز (6) وبينيارول (5).
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