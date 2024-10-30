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أتلتيكو مينيرو إلى النهائي

10/30/2024 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حجز‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مينيرو‭ ‬البرازيلي‭ ‬مكانا‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ريفربلايت‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مونومنتال‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭.‬

وكان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مينيرو،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬2013،‭ ‬قد‭ ‬قطع‭ ‬شوطا‭ ‬كبيرا‭ ‬نحو‭ ‬بلوغ‭ ‬النهائي‭ ‬بفوزه‭ ‬ذهابا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬3‭-‬0‭ ‬بفضل‭ ‬ثنائية‭ ‬المخضرم‭ ‬ديفرسون‭ ‬وهدف‭ ‬ثالث‭ ‬لباولينيو‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب،‭ ‬سيطر‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬مارسيلو‭ ‬غاياردو‭ ‬على‭ ‬المجريات‭ ‬وسدد‭ ‬35‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مقابل‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬للفريق‭ ‬البرازيلي‭. ‬لكن‭ ‬اللفريق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عجز‭ ‬عن‭ ‬هز‭ ‬الشباك،‭ ‬أمام‭ ‬دفاع‭ ‬صلب‭ ‬لتشكيلة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬المدافع‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬غابريال‭ ‬ميليتو‭. ‬وسيكون‭ ‬النهائي‭ ‬مواجهة‭ ‬برازيلية‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬لبوتافوغو‭ ‬5-0‭ ‬ذهابا،‭ ‬ما‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وسيطرت‭ ‬الفرق‭ ‬البرازيلية‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الموازية‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬يحمل‭ ‬إندبندينتي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬بسبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬أمام‭ ‬مواطنه‭ ‬بوكا‭ ‬جونيورز‭ (‬6‭) ‬وبينيارول‭ (‬5‭).‬



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