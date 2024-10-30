7 علامات على الوجه تحذرك من مشاكل صحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذّر الدكتور إريك بيرغ، المتخصص في حمية الكيتو والصيام، من أن بعض العلامات على الوجه قد تكشف عن مشكلات صحية خفية في الجسم.

وفقًا لفيديو نشره على قناته في "يوتيوب"، التي تضم 12.6 مليون متابع، قد يكون وجهك بمثابة خريطة لحالتك الصحية الداخلية.

وأشار بيرغ إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤثر على الأعضاء والشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويعرض الجسم لمضاعفات خطيرة، مثل الحُماض الكيتوني السكري.

كما لفت إلى أن أعراضًا مثل العطش الزائد، التبول المتكرر، الصداع، وعدم وضوح الرؤية يمكن أن تتفاقم لتؤدي إلى الإرهاق وفقدان الوزن.

فيما يلي 7 علامات على الوجه قد تكون إشارات صحية مقلقة:

شكل الوجه:

انتفاخ أو استدارة الوجه قد يدل على ارتفاع مستويات الأنسولين نتيجة الإفراط في تناول الكربوهيدرات.

العينان:

العيون المحتقنة بالدم قد تشير إلى مشكلات في الكبد أو نقص في النوم.

منطقة العينين:

الانتفاخ تحت العينين قد يكون دلالة على احتباس السوائل ومشكلات في الكلى.

شكل الذقن:

تراكم الدهون حول الذقن قد يشير إلى احتمال توقف التنفس أثناء النوم.

ملمس البشرة:

البشرة الدهنية قد تكون علامة على نقص الزنك أو ارتفاع الأندروجينات المرتبط بزيادة الأنسولين.

جفاف الجلد وتقشره:

قد يكون بسبب مشكلات في الكبد أو ارتفاع أحماض أوميغا 6.

حب الشباب:

يمكن أن يرتبط بزيادة الأندروجينات نتيجة لارتفاع الأنسولين.

ينصح بيرغ بمراجعة طبيب مختص عند ملاحظة أي من هذه العلامات، وذلك لضمان المتابعة الصحية المناسبة وتجنب أي مضاعفات.