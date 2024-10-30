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رئيس سلطة المياه: نعمل مع شركائنا للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية

10/30/2024 7:11:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
أكد رئيس سلطة المياه زياد ميمي العمل مع الشركاء للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك سوفا، ونائب القنصل الفرنسي العام كونتا ليبينو، حيث تم بحث أهم القضايا الفنية التي تتطلب تدخلا عاجلا للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الممولة من الحكومة الفرنسية، وأهمها مشروع نقاط الربط الرئيسية في محافظتي جنين، ورام الله والبيرة، الذي يجري العمل عليها حاليا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما بحث اللقاء، التحديات والحلول المطروحة لمشروع محطة معالجة الخليل بمكوناته المختلفة، والآليات التي ستتخذها سلطة المياه لإنهاء العقبات الحالية بالتعاون مع الشركاء في هذا المشروع الحيوي، إلى جانب مناقشة مجموعة من المشاريع الجديدة والممولة من الجانب الفرنسي، وما تتطلبه من تحديد الإطار الفني والبيئي والمالي لهذه المشاريع والمناطق المخدومة فيها.

وشدد رئيس سلطة المياه على أهمية تحقيق المنفعة للمواطنين، سواء من خلال تحسين الوضع المائي وتوفير خدمة المياه، أو الحد من مشكلة المياه العادمة والاستفادة من المياه المعالجة في المستقبل.

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