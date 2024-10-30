رئيس سلطة المياه: نعمل مع شركائنا للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN-
أكد رئيس سلطة المياه زياد ميمي العمل مع الشركاء للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فيرونيك سوفا، ونائب القنصل الفرنسي العام كونتا ليبينو، حيث تم بحث أهم القضايا الفنية التي تتطلب تدخلا عاجلا للمضي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الممولة من الحكومة الفرنسية، وأهمها مشروع نقاط الربط الرئيسية في محافظتي جنين، ورام الله والبيرة، الذي يجري العمل عليها حاليا للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
كما بحث اللقاء، التحديات والحلول المطروحة لمشروع محطة معالجة الخليل بمكوناته المختلفة، والآليات التي ستتخذها سلطة المياه لإنهاء العقبات الحالية بالتعاون مع الشركاء في هذا المشروع الحيوي، إلى جانب مناقشة مجموعة من المشاريع الجديدة والممولة من الجانب الفرنسي، وما تتطلبه من تحديد الإطار الفني والبيئي والمالي لهذه المشاريع والمناطق المخدومة فيها.
وشدد رئيس سلطة المياه على أهمية تحقيق المنفعة للمواطنين، سواء من خلال تحسين الوضع المائي وتوفير خدمة المياه، أو الحد من مشكلة المياه العادمة والاستفادة من المياه المعالجة في المستقبل.
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