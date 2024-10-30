الشرطة: مقتل شخصين بإطلاق نار غرب جنين

الشرطة: مقتل شخصين بإطلاق نار غرب جنين
التاريخ
10/30/2024 7:10:59 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين /PNN- قتل شخصان، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق النار عليهما في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
وقال ارزيقات إن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري.
يتبع..
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