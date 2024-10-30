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الشرطة: مقتل شخصين بإطلاق نار غرب جنين

10/30/2024 7:10:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- قتل شخصان، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق النار عليهما في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وقال ارزيقات إن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري.

يتبع..

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