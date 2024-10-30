بعد محادثات مع هوكشتاين.. ميقاتي يأمل في إعلان هدنة في لبنان خلال“ساعات”

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN- قبل ساعات من وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب للبحث في موضوع هدنة وتسوية بين لبنان وإسرائيل، عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أمله في الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة.

وقال ميقاتي“إن هوكشتاين أبلغني في اتصال هاتفي أنه في الطائرة متوجه إلى إسرائيل”. وقال“نحن اليوم حتماً أفضل من الأمس، والجيش اللبناني مستعد للانتشار على الحدود”، مشيراً إلى أنه“لن يكون سلاح جنوب نهر الليطاني إلا السلاح الشرعي”، مضيفاً“أنا متفائل ولكن بحذر خصوصاً إذا راقبنا كيفية تعاطي إسرائيل في مفاوضات غزة”.

وترافق إعلان ميقاتي مع معلومات تفيد بأن“حزب الله أبلغ المعنيين وتحديداً رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف بالتفاوض مع الموفد الأمريكي أنه وافق على هدنة ستين يوماً في لبنان وتطبيق كامل وشامل للقرار 1701”.

وأوردت قناة“أم تي في”“أن“حزب الله” وافق على فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان والتراجع إلى ما وراء الليطاني وأنه وافق على نقل سلاحه الموجود على الحدود الجنوبية إلى شمال الليطاني وإنشاء منطقة منزوعة السلاح”.

وأضافت“تم التوافق بين المسؤولين اللبنانيين على وضع مطار ومرفأ بيروت والحدود البرية الشرقية والشمالية أي الحدود مع سوريا في عهدة الجيش اللبناني فقط الذي يراقب ويضمن عدم دخول الأسلحة إلى لبنان”.