بعد محادثات مع هوكشتاين.. ميقاتي يأمل في إعلان هدنة في لبنان خلال“ساعات”

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN- قبل ساعات من وصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب للبحث في موضوع هدنة وتسوية بين لبنان وإسرائيل، عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أمله في الوصول إلى وقف لإطلاق النار خلال الساعات المقبلة.
وقال ميقاتي“إن هوكشتاين أبلغني في اتصال هاتفي أنه في الطائرة متوجه إلى إسرائيل”. وقال“نحن اليوم حتماً أفضل من الأمس، والجيش اللبناني مستعد للانتشار على الحدود”، مشيراً إلى أنه“لن يكون سلاح جنوب نهر الليطاني إلا السلاح الشرعي”، مضيفاً“أنا متفائل ولكن بحذر خصوصاً إذا راقبنا كيفية تعاطي إسرائيل في مفاوضات غزة”.
وترافق إعلان ميقاتي مع معلومات تفيد بأن“حزب الله أبلغ المعنيين وتحديداً رئيس البرلمان نبيه بري المكلّف بالتفاوض مع الموفد الأمريكي أنه وافق على هدنة ستين يوماً في لبنان وتطبيق كامل وشامل للقرار 1701”.
وأوردت قناة“أم تي في”“أن“حزب الله” وافق على فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان والتراجع إلى ما وراء الليطاني وأنه وافق على نقل سلاحه الموجود على الحدود الجنوبية إلى شمال الليطاني وإنشاء منطقة منزوعة السلاح”.
وأضافت“تم التوافق بين المسؤولين اللبنانيين على وضع مطار ومرفأ بيروت والحدود البرية الشرقية والشمالية أي الحدود مع سوريا في عهدة الجيش اللبناني فقط الذي يراقب ويضمن عدم دخول الأسلحة إلى لبنان”.
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