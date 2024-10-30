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الجامعة العربية تعقد دورة غير عادية غدا لبحث الرد على قرار الاحتلال حظر عمل الأونروا

10/30/2024 7:10:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الأربعاء، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الخميس، برئاسة اليمن، بناء على طلب من الأردن.

وتبحث الدورة غير العادية، وفق بيان صادر عن الجامعة العربية، الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت "الكنيست" الإسرائيلية على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما تناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.

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