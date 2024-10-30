غزة: الاحتلال يخنق بيت لاهيا ويواصل مجازره... ومطالبات بـ ((ممر آمن))

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى جدد، وسط محاولات حثيثة من قبل المواطنين لانتشال ضحايا من تحت الأنقاض، لا سيما في بيت لاهيا التي تعاني من حصار خانق.

ففي هذه البلدة، تواصلت صبيحة أمس الأربعاء عمليات البحث التي قام بها مواطنون بأدوات بسيطة بحثا عن ضحايا المجزرة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، حين استهدفت مربعا سكنيا من ثلاثة منازل، ما أدى إلى سقوط 20 شهيدا، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء.



وفي مجزرة أخرى صباح لأربعاء،استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف مواطنين في حي السلاطين في البلدة ذاتها.



كما سقط

أيضا عدد من الشهداء والمصابين في قصف منزل في مخيم جباليا.



وقد جاءت هذه المجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال بعد المجزرة الكبيرة التي طالت منزل عائلة“أبو نصر”، وأدت إلى سقوط نحو 100 شهيد.



وأطلقت بلدية بيت لاهيا شمالي غزة“نداء استغاثة عاجل”، بسبب الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان البلدة كباقي سكان مناطق الشمال، جراء“حرب الإبادة” المستمرة والحصار المفروض، وقالت إن البلدة باتت بلا طعام ولا ماء ومن دون مشاف أو خدمات إسعاف أو دفاع مدني.



وشددت على ضرورة فتح“ممر آمن” لإدخال كافة المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لإنقاذ المنظومة الصحية والخدماتية.



وفي مدينة غزة، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين ستة شهداء من تحت الأنقاض، بعد استهداف تجمع للمواطنين في منطقة تقع شمال غرب المدينة.

وفي هجوم آخر استشهد ستة مواطنين أيضا وأصيب أكثر من 20 آخرين معظمهم أطفال، جراء قصف الاحتلال محيط سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.



كما سقط شهداء وجرحى في غارة نفذتها طائرات الاحتلال استهدفت عمارة الخولي في منطقة حسن البنا في حي الزيتون، في حين سقط ثلاثة شهداء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين، في منطقة تقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وسقط أربعة شهداء وعدد من الجرحى في استهداف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب المحافظة، وهي من ضمن المناطق التي تزعم قوات الاحتلال أنها“منطقة إنسانية”.



كما سقط أربعة شهداء بينهم طفلة وامرأتان، في قصف استهدف منزلًا لعائلة“الفرا” في منطقة الشيخ ناصر.

مسعف فلسطيني نقل شهيدة وفوجئ بأنها والدته

فوجئ المسعف في الهلال الأحمر في غزة، عبد العزيز البرديني، خلال نقله شهيدة سقطت في قصف إسرائيلي على سيارة في مخيم المغازي، بأنها والدته. وأظهر فيديو نشرته وكالة“وفا” البرديني وهو يبكي ويصرخ فوق جثمان والدته بعد أن نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.