المواطن البحريني ابيييها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عزيزي‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬كلما‭ ‬حاولت‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬حقك‭ ‬أو‭ ‬تطالب‭ ‬بقوانين‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬أعبائك‭ ‬وتحفظ‭ ‬حقك‭ ‬تنصعق‭ ‬بقانون‭ ‬يلعن‭ ‬أبو‭ ‬راتبك‭ ‬المسكين‭ ‬الضعيف‭ ‬أصلا‭ ‬والمريض‭ ‬بالسرطان‭.‬

صار‭ ‬لي‭ ‬سنين‭ ‬أطالب‭ ‬بقانون‭ ‬واحد‭ ‬يحمي‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬مصاريف‭ ‬العامل‭ ‬الهارب‭ ‬سواء‭ ‬خدم‭ ‬منازل‭ ‬أو‭ ‬عمال‭ ‬شركات‭ ‬اللي‭ ‬بعد‭ ‬صرف‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬لهم‭ ‬دم‭ ‬قلبه‭ ‬لاستقدامهم‭ ‬من‭ ‬بلدهم‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬تذكرتهم‭ ‬بالكامل‭ ‬وينسى‭ ‬كل‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعها‭ ‬لكي‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬أخرى‭ ‬يعني‭ ‬خراب‭ ‬بيت‭ ‬من‭ ‬الزين‭ ‬لا‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬ولا‭ ‬تخفيف‭ ‬أعباء‭ ‬ولا‭ ‬عقوبة‭ ‬نهائيا‭ ‬للهارب‭ ‬أبدا‭! ‬اشلون‭ ‬وكيف‭ ‬لا‭ ‬نعرف؟‭ ‬أما‭ ‬الطامة‭ ‬الكبرى‭ ‬ما‭ ‬اكتشفناه‭ ‬مؤخرا‭ ‬عبر‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وكان‭ ‬كالكابوس‭ ‬القوي‭ ‬وكأنها‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬التعيس،‭ ‬حيث‭ ‬المادة‭ ‬116‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إدراج‭ ‬خدم‭ ‬المنازل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬براتب‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭!‬

يعني‭ ‬تقريبا‭ ‬موت‭ ‬وخراب‭ ‬ديار‭ ‬للمواطن‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬يتسلف‭ ‬ويدخل‭ ‬جمعية‭ ‬أصلا‭ ‬عشان‭ ‬يدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬يتجاوز‭ ‬الألف‭ ‬دينار‭ ‬لمكتب‭ ‬استقدام‭ ‬عاملة‭ ‬المنزل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬وراتبها‭ ‬الشهري‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬المائة‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة؟‭ ‬ألا‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ظلما‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭ ‬للمواطن؟‭ ‬

المتعارف‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬عاملة‭ ‬منزل‭ ‬تتسلم‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬عقدها‭ (‬سنتين‭) ‬راتبا‭ ‬إضافيا‭ ‬مع‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬حتى‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تسافر‭ ‬يصرف‭ ‬لها‭ ‬ثمن‭ ‬التذكرة‭ ‬كاملة،‭ ‬ألا‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭ ‬محترمة؟‭ ‬فلماذا‭ ‬فرض‭ ‬قانون‭ ‬نهاية‭ ‬خدمة‭ ‬آخر‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬المواطن‭ ‬ومصاريفه‭ ‬بدل‭ ‬تقليلها؟

المصيبة‭ ‬أن‭ ‬عاملات‭ ‬السفارة‭ ‬الفلانية‭ ‬المتعنترة‭ ‬أصبحت‭ ‬توعي‭ ‬عاملاتها‭ ‬وكما‭ ‬قلنا‭ ‬مسبقا‭ ‬حاطة‭ ‬لهن‭ ‬محامي‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬يسألهن‭ ‬عن‭ ‬تسلمهن‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬لكي‭ ‬ترفع‭ ‬لهن‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مطالبة‭ ‬الكثير‭ ‬منهن‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬وإلا‭ ‬رفع‭ ‬قضية‭ ‬وأصبح‭ ‬بعض‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حيص‭ ‬بيص‭ ‬مديونين‭ ‬لعاملاتهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬وجودها‭ ‬عندهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ (‬وقام‭ ‬المسكين‭ ‬يطق‭ ‬اصبع‭ ‬من‭ ‬القهر‭).‬

لو‭ ‬طبق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬أن‭ ‬يفكر‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬عاملته،‭ ‬حيث‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬لها‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره،‭ ‬وأن‭ ‬يدبر‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ ‬آخر‭ ‬للمكتب‭ ‬لاستقدام‭ ‬عاملة‭ ‬أخرى‭ ‬يمكن‭ ‬تشرد‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬فعليه‭ ‬غصبا‭ ‬عنه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬تذكرتها‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬فيزا‭ ‬أخرى‭ ‬ويدفع‭ ‬كافة‭ ‬المصاريف‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الانتظار‭ ‬لأي‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬خسائره‭ ‬المادية‭ ‬والنفسية‭!!‬

مسكين‭ ‬يالمواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الآن‭ ‬فقط‭ ‬عرفت‭ ‬السبب‭ ‬الحقيقي‭ ‬لانتشار‭ ‬إصابتك‭ ‬يا‭ ‬مواطن‭ ‬بالسكري‭ ‬والضغط‭ ‬والسرطان‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬منتشرا‭ ‬كالإنفلونزا،‭ ‬فكيف‭ ‬لا‭ ‬تصاب‭ ‬بهذه‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭ ‬وأنت‭ ‬مقهور‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬المجحفة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬راتبك‭ ‬الضعيف؟

حبيبي‭ ‬المواطن‭ ‬البحرين‭ ‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬أراك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬تمشي‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬تصرخ‭ ‬وتقول‭ (‬ابيييييييها‭)‬،‭ ‬كالممثل‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬درب‭ ‬الزلق‭.. ‬بس‭ ‬ذاك‭ ‬كان‭ ‬يدور‭ ‬على‭ ‬حبيبته،‭ ‬أما‭ ‬أنت‭ ‬فتبحث‭ ‬عن‭ ‬حقوقك‭.‬