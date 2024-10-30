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نجاح تنظيمي وفني

10/30/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أُسدل‭ ‬الستار‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬على‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬23-31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭) ‬بمشاركة‭ (‬71‭) ‬دولة؛‭ ‬وبنجاح‭ ‬تنظيمي‭ ‬وفني؛‭ ‬وحصاد‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬الاوسمة‭ ‬الملونة‭ (‬الميداليات‭) ‬لطلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬المملكة؛‭ ‬عكس‭ ‬حُسن‭ ‬إعدادهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربيهم،‭ ‬مدرسو‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية

وكما‭ ‬أشدنا‭ ‬بنجاح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬المدرسي‭ ‬العالمي؛‭ ‬كواحة‭ ‬يُمكنها‭ ‬استضافة‭ ‬أكبر‭ ‬الاحداث‭ ‬الرياضية؛‭ ‬فإننا‭ ‬نلفت‭ ‬هُنا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الاعلام‭ ‬لبلوغ‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬أقصى‭ ‬مداه؛‭ ‬وبالذات‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬يُدار‭ ‬بالإعلام‭ ‬وعبره،‭ ‬لأنه‭ ‬ناقله‭ ‬إلى‭ ‬شتّى‭ ‬أرجاء‭ ‬المعمورة؛‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬الأولمبياد‭ ‬والمونديال‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭.‬

وأيضا‭ ‬الإعلام‭ ‬يُمثل‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬لتسويق‭ ‬الحدث‭ ‬ماليّا؛‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استجابة‭ ‬عبر‭ ‬الحقوق‭ ‬الناقلة‭ ‬له،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬الفضائيات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬رعايته‭ ‬وتدفع‭ ‬ما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬ما‭ ‬اُنفق‭ ‬ماليّا‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬لأن‭ ‬حسبة‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬الكُبرى‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬المالية‭ ‬والاعلانية‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬الأمر‭ ‬للفضائيات‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬نجاح‭ ‬في‭ ‬تسويق‭ ‬بطولات‭ ‬مماثلة‭!‬

وإن‭ ‬حدثا‭ ‬يتشارك‭ ‬فيه‭ (‬5515‭) ‬طالبا‭ ‬من‭ (‬80‭) ‬اتحادا‭ ‬يُمثلون‭ (‬71‭) ‬دولة‭ ‬ليس‭ ‬صعبا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬له‭ ‬ناقلا‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬انتشاره‭ ‬عالميّا،‭ ‬ما‭ ‬يؤمن‭ ‬له‭ ‬مردودا‭ ‬اضافيّا‭ ‬يُغطي‭ ‬نفقاته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بأكثر‭ ‬مما‭ ‬رُصد‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬دعم؛‭ ‬ويُسهّل‭ ‬بصورة‭ ‬اكبر‭ ‬التكريم‭ ‬المنتظر‭ ‬للأبطال‭ ‬ومُكافأة‭ ‬المُنظمين‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬قاموا‭ ‬به؛‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬وضعت‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اعتبارها‭.‬

قُلنا‭ ‬إن‭ ‬النجاح‭ ‬واكب‭ ‬البطولة‭ ‬تنظيميا،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬يحتاج‭ ‬ايضا‭ ‬لنجاح‭ ‬أكبر‭ ‬إعلاميا‭ ‬يُساعده‭ ‬في‭ ‬امرين‭: ‬التسويق‭ ‬والانتشار؛‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬أهدافا‭ ‬أكبر‭ ‬تُسوّق‭ ‬البحرين‭ ‬عالميّا‭ ‬كواحة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات؛‭ ‬ومثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ (‬الفورمولا‭ ‬ون‭) ‬أعطت‭ ‬المملكة‭ ‬سمعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬اهم‭ ‬الجولات‭ ‬السنوية‭!‬

الاستضافة‭ ‬لحدث‭ ‬كبير‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬كما‭ ‬استضافت‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الخليجية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ها‭ ‬هي‭ ‬تحتضن‭ ‬دورة‭ ‬أكبر‭ ‬حجما‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬وعدد‭ ‬الألعاب؛‭ ‬ورُبما‭ ‬يضع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬تحت‭ ‬اختبار‭ ‬أكبر‭ ‬مستقبلا‭ ‬لاستضافة‭ ‬ألعاب‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربي‭ ‬والقاري؛‭ ‬وأن‭ ‬تتلافى‭ ‬أي‭ ‬قصور‭ ‬وُجد‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭!‬

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