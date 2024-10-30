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اللغة العربية.. هويتنا الوطنية

10/30/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الفرد‭ ‬والمجتمع‭ ‬على‭ ‬المواءمة‭ ‬بين‭ ‬التعددية‭ ‬والانتماءات‭ ‬الفرعية‭ ‬مع‭ ‬الثقافة‭ ‬الوطنية‭ ‬العامة‭.. ‬وفي‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬المفهوم‭ ‬الإنساني‭ ‬الأكبر،‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬العادلة‭ ‬والحقة‭.. ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تحديدا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مهدّدات‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭. ‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مرتكزات‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬الفرد‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع،‭ ‬وفي‭ ‬تمثيل‭ ‬الدولة‭ ‬رسميا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإلمام‭ ‬التام‭ ‬والمتقن‭ ‬باللغة‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الثقافة‭ ‬الفرعيـة‭ ‬لا‭ ‬تسـتطيع‭ ‬بنـاء‭ ‬المواطنـة‭ ‬الكاملة،‭ ‬لكونهـا‭ ‬ضـيقة‭ ‬ومحصـورة‭ ‬ضـمن‭ ‬ميدان‭ ‬فئتهـا‭ ‬الاجتماعيـة‭ ‬الـتي‭ ‬تمثّلهـا‭ ‬وتقيـد‭ ‬خيـارات‭ ‬الفـرد‭ ‬فيها،‭ ‬وتخلق‭ ‬مجتمعا‭ ‬خاصا‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬العام‭.‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية،‭ ‬وهناك‭ ‬أفراد‭ ‬لا‭ ‬يتقنون‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.. ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬‮«‬اللهجة‭ ‬المحلية‮»‬‭ ‬ومكنونات‭ ‬مفرداتها،‭ ‬فعلى‭ ‬الأقل‭ ‬إتقان‭ ‬اللغة‭ ‬الدارجة‭ ‬أو‭ ‬اللغة‭ ‬الفصحى،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬لحظة‭ ‬تمثيل‭ ‬البلاد‭ ‬خارجيا‭.‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬عدم‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬موظف‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬على‭ ‬إتقان‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدولة‭ ‬يوقع‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬حرج،‭ ‬محلي‭ ‬وخارجي،‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬إثارة‭ ‬نعرات‭ ‬وخلافات‭ ‬ومشكلات‭ ‬والتباسات‭.. ‬فما‭ ‬فائدة‭ ‬وأثر‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬مع‭ ‬فرد‭ ‬أو‭ ‬جماعة‭ ‬لا‭ ‬تتقن‭ ‬لغة‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع؟

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للفرد‭ ‬الالتحاق‭ ‬بجامعاتها،‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬جنسيتها‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتقان‭ ‬اللغة‭ ‬الرسمية‭ ‬للدولة‭.. ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬دراسية‭ ‬إلزامية‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل،‭ ‬تكون‭ ‬شرطا‭ ‬مشددا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الإقامة‭ ‬والانتساب‭ ‬إلى‭ ‬الدراسة‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭. ‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬اهتمام‭ ‬المجتمعات‭ ‬الخليجية‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وإهمال‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المناهج‭ ‬والمقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬لا‭ ‬تتقن‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭.. ‬تكسر‭ ‬في‭ ‬الكلمات‭.. ‬تخطئ‭ ‬في‭ ‬المفردات‭.. ‬تخلق‭ ‬فجوة‭ ‬مجتمعية‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭.. ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معلنة‭ ‬فهي‭ ‬محل‭ ‬حديث‭ ‬واضح‭ ‬واستياء‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬المغلقة‭.‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحرك‭ ‬فاعل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬الرسمية‭.. ‬نلاحظ‭ ‬اليوم‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬نشطت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والحديث‭ ‬عنها،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخها‭ ‬وإعلائها‭.. ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬دور‭ ‬‮«‬الثقافة‮»‬‭.. ‬ستظل‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬غير‭ ‬مكتملة‭ ‬الأركان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اهتمام‭ ‬أكبر‭ ‬بالثقافة‭ ‬الوطنية‭.. ‬من‭ ‬دون‭ ‬الثقافة‭ ‬واللغة‭ ‬ستكون‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬ناقصة‭.. ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التحديات‭ ‬الراهنة‭ ‬وتطورات‭ ‬العولمة‭.‬

لندخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬الموضوع‭ ‬مباشرة‭.. ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬متماسك‭ ‬ومتوحّد‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬أفراده،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭.. ‬والهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ووحدة‭ ‬كافة‭ ‬مكوناته،‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬يزخر‭ ‬بالتعددية،‭ ‬والانصهار‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الدولة‭.‬

يقول‭ ‬أحد‭ ‬الفلاسفة‭: ‬ليـس‭ ‬بمقـدور‭ ‬الهُويـّات‭ ‬الفرعيـة‭ ‬فـي‭ ‬مثـل‭ ‬هـذه‭ ‬المجتمعـات‭ ‬بنـاء‭ ‬هُويـَّة‭ ‬وطنية،‭ ‬لأن‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬واهتمامها‭ ‬يـدور‭ ‬ويتفاعل‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الاجتمـاعي‭ ‬الضيق،‭ ‬وليـس‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الواسع‭ ‬أي‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الأساس،‭ ‬التي‭ ‬جوهرها‭ ‬هو‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭.‬

ختاما‭.. ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬معين،‭ ‬أو‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬مناسبة‭ ‬محددة‭.. ‬ولا‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نحرج‭ ‬أحدا،‭ ‬فردا‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬رسمية‭.. ‬فالأمثلة‭ ‬والنماذج‭ ‬والقصص‭ ‬كثيرة‭.. ‬فهل‭ ‬وصلت‭ ‬الرسالة؟

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