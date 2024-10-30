Thursday, 31 October 2024 03:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يصف أنصار ترامب بالـ((حثالة))

10/30/2024 7:07:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هاجم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وحملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬وداعميه،‭ ‬ووصفهم‭ ‬بـ«الحثالة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬وصف‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬توني‭ ‬هينتشليف‭ ‬بورتوريكو‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬قمامة‭ ‬في‭ ‬المحيط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬تجمعا‭ ‬انتخابيا‭ ‬كبيرا‭ ‬لترامب،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬تدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬اللاتيني‭: ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬شخصية،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بالمجتمع‭ ‬اللاتيني،‭ ‬إنه‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬فاشل‭ ‬ولا‭ ‬يهتم‭ ‬إلا‭ ‬بأصدقائه‭ ‬المليارديرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬من‭ ‬بورتوريكو‭ ‬حيث‭ ‬أعيش‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬ديلاوير‭ ‬هم‭ ‬أناس‭ ‬طيبون‭ ‬ومحترمون،‭ ‬والقمامة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أراها‭ ‬تطفو‭ ‬هناك‭ ‬هي‭ ‬أنصاره‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬شيطنته‭ ‬للاتينيين‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬وغير‭ ‬أمريكية‮»‬‭.‬

ولاحقا،‭ ‬سعى‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬كأنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب،‭ ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬كان‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬خطاب‭ ‬ترامب‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬أنصاره‭. ‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أندرو‭ ‬بايتس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬غاردن‭ ‬باعتباره‭ (‬قمامة‭)‬‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬الخطاب‭ ‬البغيض‭ ‬حول‭ ‬بورتوريكو‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬مؤيد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬جاردن‭ ‬باعتباره‭ ‬قمامة،‭ ‬وهي‭ ‬الكلمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يمكنني‭ ‬التفكير‭ ‬فيها‭ ‬لوصفه‭. ‬

إن‭ ‬شيطنته‭ ‬للاتينيين‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭. ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قصدت‭ ‬قوله‭. ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجمع‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬هويتنا‭ ‬كأمة‮»‬‭.‬

MENAFN30102024000055011008ID1108835570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث