بايدن يصف أنصار ترامب بالـ((حثالة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وحملته الانتخابية وداعميه، ووصفهم بـ«الحثالة».
وبعد أن وصف الممثل الكوميدي توني هينتشليف بورتوريكو بأنها «جزيرة قمامة في المحيط» خلال حضوره تجمعا انتخابيا كبيرا لترامب، قال بايدن خلال اتصال هاتفي مع منظمة تدعم المجتمع اللاتيني: «دونالد ترامب ليس لديه شخصية، فهو لا يهتم بالمجتمع اللاتيني، إنه رجل أعمال فاشل ولا يهتم إلا بأصدقائه المليارديرات».
وأضاف: «الناس من بورتوريكو حيث أعيش في ولايتي ديلاوير هم أناس طيبون ومحترمون، والقمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره»، وتابع: «شيطنته للاتينيين غير مقبولة وغير أمريكية».
ولاحقا، سعى بايدن إلى تصحيح التصريحات التي بدت كأنها تشير إلى أنصار ترامب، وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن كان يشير إلى خطاب ترامب وليس إلى أنصاره.
وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أن «الرئيس أشار إلى خطاب الكراهية خلال التجمع الانتخابي في ماديسون سكوير غاردن باعتباره (قمامة)».
وقال بايدن في منشور على منصة «إكس»: «في وقت سابق، أشرت إلى الخطاب البغيض حول بورتوريكو الذي ألقاه مؤيد ترامب في تجمع ماديسون سكوير جاردن باعتباره قمامة، وهي الكلمة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لوصفه.
إن شيطنته للاتينيين أمر غير مقبول. هذا كل ما قصدت قوله. التصريحات في ذلك التجمع لا تعكس هويتنا كأمة».
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