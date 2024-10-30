بايدن يصف أنصار ترامب بالـ((حثالة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬أن‭ ‬وصف‭ ‬الممثل‭ ‬الكوميدي‭ ‬توني‭ ‬هينتشليف‭ ‬بورتوريكو‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬جزيرة‭ ‬قمامة‭ ‬في‭ ‬المحيط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬تجمعا‭ ‬انتخابيا‭ ‬كبيرا‭ ‬لترامب،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬تدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬اللاتيني‭: ‬‮«‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬شخصية،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬بالمجتمع‭ ‬اللاتيني،‭ ‬إنه‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬فاشل‭ ‬ولا‭ ‬يهتم‭ ‬إلا‭ ‬بأصدقائه‭ ‬المليارديرات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الناس‭ ‬من‭ ‬بورتوريكو‭ ‬حيث‭ ‬أعيش‭ ‬في‭ ‬ولايتي‭ ‬ديلاوير‭ ‬هم‭ ‬أناس‭ ‬طيبون‭ ‬ومحترمون،‭ ‬والقمامة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أراها‭ ‬تطفو‭ ‬هناك‭ ‬هي‭ ‬أنصاره‮»‬،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬شيطنته‭ ‬للاتينيين‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬وغير‭ ‬أمريكية‮»‬‭.‬

ولاحقا،‭ ‬سعى‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬بدت‭ ‬كأنها‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنصار‭ ‬ترامب،‭ ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬بايدن‭ ‬كان‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬خطاب‭ ‬ترامب‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬أنصاره‭. ‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أندرو‭ ‬بايتس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬خلال‭ ‬التجمع‭ ‬الانتخابي‭ ‬في‭ ‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬غاردن‭ ‬باعتباره‭ (‬قمامة‭)‬‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬الخطاب‭ ‬البغيض‭ ‬حول‭ ‬بورتوريكو‭ ‬الذي‭ ‬ألقاه‭ ‬مؤيد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬ماديسون‭ ‬سكوير‭ ‬جاردن‭ ‬باعتباره‭ ‬قمامة،‭ ‬وهي‭ ‬الكلمة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يمكنني‭ ‬التفكير‭ ‬فيها‭ ‬لوصفه‭. ‬

إن‭ ‬شيطنته‭ ‬للاتينيين‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭. ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قصدت‭ ‬قوله‭. ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التجمع‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬هويتنا‭ ‬كأمة‮»‬‭.‬